حماس: اقتحام الأقصى يؤكد الاستهتار الكامل بالوصاية الأردنية الهاشمية

أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن الاقتحامات الإسرائيلية غير المسبوقة للمسجد الأقصى تؤكد أن التقسيم الزماني والمكاني أصبح أمراً واقعاً، وقال: “وبذلك تضرب إسرائيل بعرض الحائط كل القوانين الدولية”، مشيرا إلى أن ما يسمى الوضع الراهن للمقدسات لم يعد قائماً.

وأضاف الناطق باسم حركة حماس: “هذا التصعيد ضد الأقصى يؤكد الاستهتار الكامل من الاحتلال تجاه الوصاية الأردنية الهاشمية، وأن الحكومة الإسرائيلية لا تقيم أي وزن لهذه الوصاية الأردنية الهاشمية”.

كما دعا الناطق باسم حركة حماس الجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي إلى تحرك حقيقي وعدم الاكتفاء بالبيانات لمواجهة عملية تهويد قائمة على الأرض للمقدسات.