قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نزع ملكية أراضٍ لتنفيذ مشروع ازدواج طريق «الشرفا – مركز المنيا»
وزير الصحة: المبادرات الرئاسية مستمرة وليست مرتبطة بتوقيت زمني
خبير يكشف سبب تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد
سيناء.. خط الدفاع الأول ودرع الأمن القومي المصري
بيع بأزيد من السعر وخبز ناقص الوزن.. التموين تضبط 36 مخالفة في حملة
رسالة شديدة اللهجة من شوبير لمجلس إدارة الزمالك
سجلوا الغياب واهتموا بالتقييمات وطبقوا لائحة الانضباط..تعليمات عاجلة لمديري المدارس اليوم
كلنا واحد.. «الداخلية» تُنظم احتفالات وزيارات للمسنين بمناسبة اليوم العالمى لكبار السن | صور
احتفالًا بانتصارات أكتوبر.. أكاديمية البحث العلمي تتيح زيارة متاحفها العلمية لطلاب المدارس مجانًا
رئيس الوزراء العراقي يكشف موعد الانتهاء من ملف حصر السلاح في البلاد
الرئيس السيسي يُصدق على اتفاق «الوضع القانوني» للاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر
الدواجن تواصل الارتفاع.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس 1 أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حماس: اقتحام الأقصى يؤكد الاستهتار الكامل بالوصاية الأردنية الهاشمية

اقتحام الأقصى
اقتحام الأقصى
محمود نوفل

أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن الاقتحامات الإسرائيلية غير المسبوقة للمسجد الأقصى تؤكد أن التقسيم الزماني والمكاني أصبح أمراً واقعاً، وقال: “وبذلك تضرب إسرائيل بعرض الحائط كل القوانين الدولية”، مشيرا إلى أن ما يسمى الوضع الراهن للمقدسات لم يعد قائماً.

وأضاف الناطق باسم حركة حماس: “هذا التصعيد ضد الأقصى يؤكد الاستهتار الكامل من الاحتلال تجاه الوصاية الأردنية الهاشمية، وأن الحكومة الإسرائيلية لا تقيم أي وزن لهذه الوصاية الأردنية الهاشمية”.

كما دعا الناطق باسم حركة حماس الجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي إلى تحرك حقيقي وعدم الاكتفاء بالبيانات لمواجهة عملية تهويد قائمة على الأرض للمقدسات.

اقتحام الأقصى الوصاية الهاشمية إسرائيل الجامعة العربية حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية تنشر حركة التعيينات القضائية الجديدة بمجلس الدولة.. (المنشور الكامل)

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

صورة أرشيفية

بالأسماء.. تعيين 685 معاون نيابة عامة من خريجي دفعتي 2021 و2022

محمد ثروت

محمد ثروت يُعلن انسحابه من مهرجان الموسيقى العربية: لن أشارك في إهانة الفن المصري

منتخب مصر

بداية النهاية رفض الانتقاد.. ميدو يوجه رسالة إلى حسام حسن بعد أحداث معسكر المنتخب

رمضان صبحي

مفاجأة مدوية.. ماذا حدث في عينة رمضان صبحي؟.. حيثيات الحكم تكشف التفاصيل

بوابة مرور مصر التابعة لوزارة الداخلية

قبل ساعات من خفض رسومها.. خطوات وإجراءات تجديد رخصة السيارة إلكترونيًا

محمد هاني

اللاعب قلبه جامد.. أمير هشام يكشف مفاجأة بشأن مستقبل محمد هاني مع الأهلي

ترشيحاتنا

ماذا تفعل إذا تعرضت لأزمة قلبية وأنت بمفردك؟.. 5 خطوات هامة يجب القيام بها

ماذا تفعل إذا تعرضت لأزمة قلبية وأنت بمفردك؟.. 5 خطوات هامة يجب القيام بها

مندوبة توصيل

مفاجأة داخل طلب توصيل| عميل يمنح مندوبة 500 جنيه بعد تأخرها.. ما القصة؟

سكن لكل المصريين

مفاجأة بشأن تأمين شقق «سكن لكل المصريين 9».. كيف تسترد المبلغ بالكامل؟

بالصور

شايف جسمك متكسّر وعضلاتك شادّة عليك؟.. سر كوب الكاكاو باللبن وفوائده المُدهشة

الكاكاو
الكاكاو
الكاكاو

قبل تطعيم الحصبة في المدرسة.. تحذير للأمهات من 8 أشياء لازم تعرفيها عن الطفل أولًا

تطعيم الحصبة
تطعيم الحصبة
تطعيم الحصبة

عين الجمل.. ماذا يحدث لجسمك عند تناوله بانتظام؟

فوائد عين الجمل
فوائد عين الجمل
فوائد عين الجمل

فورد تكشف موستانج Dark Horse SC.. سوبر تشارج V8 بقوة 795 حصانا

فورد موستانج Dark Horse SC
فورد موستانج Dark Horse SC
فورد موستانج Dark Horse SC

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد