الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قيادي في الجناح العسكري لحماس بغارة على غزة

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم /الخميس/، مقتل قيادي في الجناح العسكري لحركة حماس خلال غارة جوية استهدفت مدينة غزة، في أحدث عملية تستهدف قيادات الحركة داخل القطاع.

وقال جيش الاحتلال، في بيان له، إنه شن غارة جوية أمس على مدينة غزة أسفرت عن مقتل عمار محمود محمد الشرفي، وذكر أنه قائد سرية في الجناح العسكري لحركة حماس.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن "الشرفي كان يعمل على دفع عجلة الهجمات ضد القوات الإسرائيلية والمدنيين، ويسعى لإعادة بناء قدرات حماس".

وأفاد جيش الاحتلال بأن "الضربة جاءت في إطار عمليات إسرائيلية تستهدف عناصر وقيادات الجناح العسكري لحماس، وسط استمرار التوترات والعمليات العسكرية في قطاع غزة".

وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد أفادت أمس بأن غارة على مدينة غزة أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص.

يُذكر أن قوات الاحتلال شددت إجراءاتها العسكرية في مناطق متفرقة من الضفة، وأغلقت مداخل بلدات وقرى ونصبت حواجز، وحولت منازل إلى ثكنات عسكرية، وداهمت منازل ومواقع، وأعاقت حركة المواطنين.