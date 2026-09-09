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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الخلود يقلب تأخره أمام الشباب إلى فوز مثير في دوري روشن

الشباب والخلود
الشباب والخلود
حسن العمدة

حقق فريق الخلود فوزًا مثيرًا على حساب الشباب بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن»، بعدما قلب تأخره بهدف إلى انتصار ثمين.

وبدأ الشباب المباراة بقوة، ونجح في افتتاح التسجيل مبكرًا عن طريق روجير مارتينيز في الدقيقة السادسة، بعدما أطلق تسديدة بالقدم اليمنى من داخل منطقة الست ياردات، ليمنح فريقه الأفضلية.

وحاول الخلود العودة إلى اللقاء، وكاد عبد الرحمن الدوسري أن يدرك التعادل في الدقيقة 19، إلا أن حارس الشباب تصدى لتسديدته ببراعة.

وأسفرت محاولات الخلود عن هدف التعادل في الدقيقة 30، بعدما تمكن إيكر كورتاهارينا من هز الشباك بتسديدة من مسافة قريبة، لتعود المباراة إلى نقطة البداية.

وقبل نهاية الشوط الأول، أهدر سيدوبا سيسي فرصة منح الخلود التقدم، بعدما مرت تسديدته من خارج منطقة الجزاء فوق العارضة.

ومع انطلاق الشوط الثاني، واصل الخلود ضغطه الهجومي، وكاد أن يسجل الهدف الثاني في أكثر من مناسبة، لكن دفاع وحارس الشباب حافظا على التعادل حتى الدقائق الأخيرة.

وفي الدقيقة 87، جاءت اللحظة الحاسمة، بعدما سجل عبد الرحمن الدوسري هدف الخلود الثاني بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ليمنح فريقه نقاط المباراة الثلاث.

وبهذا الانتصار، رفع الخلود رصيده إلى 12 نقطة ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن، بينما توقف رصيد الشباب عند 3 نقاط في المركز السادس عشر.

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