فتحي سند: أحترم عبد الله السعيد.. لكنه لم يصل لفورمة الموسم الماضي

تحدث الناقد الرياضي فتحي سند عن مستوى عبد الله السعيد، لاعب وسط نادي الزمالك، مؤكدًا تقديره الكبير للاعب وشخصيته، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن حالته البدنية والفنية الحالية لم تساعده على تقديم أفضل ما لديه مع الفريق.

وقال فتحي سند، خلال ظهوره على قناة أون سبورت: «أحترم عبد الله السعيد وأقدر شخصيته، لكن حالته البدنية والفنية الحالية لم تسعفه حتى الآن لتقديم أفضل ما لديه».

وأوضح سند أن عبد الله السعيد لم يستعد بعد المستوى الذي ظهر به خلال نهاية الموسم الماضي، مشيرًا إلى أن اللاعب كان يقدم مستويات مميزة في الفترة الأخيرة من الموسم المنقضي، قبل أن يتراجع مردوده مع بداية الموسم الحالي.

وأضاف: «للأسف لم يصل بعد إلى الفورمة التي أنهى بها الموسم الماضي».

وأشار الناقد الرياضي إلى أن تراجع الحالة البدنية والفنية للاعب قد يؤثر على قدرته في صناعة الفارق داخل الملعب، خاصة أن عبد الله السعيد يعد من العناصر صاحبة الخبرات الكبيرة، ويمتلك قدرات فنية مميزة يمكن أن تساعد الزمالك على تحقيق نتائج أفضل.

وأكد سند أن الحكم على مستوى اللاعب في الوقت الحالي يجب أن يراعي الظروف البدنية وفترة الإعداد، مع منح عبد الله السعيد الوقت الكافي لاستعادة كامل جاهزيته والعودة إلى المستوى الذي ظهر به في نهاية الموسم الماضي.

ويأمل الجهاز الفني للزمالك في استعادة جميع لاعبيه لأفضل مستوياتهم خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار منافسات الموسم واحتياج الفريق إلى عناصر الخبرة في المباريات المهمة.