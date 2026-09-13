خلافات الجيرة تشعل مشاجرة بين أبناء عمومة بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى الفتيات من قيام أعمامها وعماتها وأنجالهم وزوجاتهم بالتعدى عليها وأسرتها بالسب والضرب وإحداث إصابتهم بالبحيرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 28 أغسطس الماضى تبلغ مركز شرطة أبو حمص من إحدى المستشفيات باستقبالها الشاكية، ووالدها ووالدتها ، ووشقيقها مصابين بجروح وكدمات وسحجات متفرقة، والمشكو فى حقهما عمها، وشقيقته “مصابة بكدمات وسحجات متفرقة” جميعهم مقيمين بدائرة المركز.

وتم ضبط الطرفين وبسؤالهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم بالتعدى بالسب والضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها لخلافات بينهم حول الجيرة.

وتبين عدم صحة ما ورد بالشكوى من قيام أعمام الشاكية وعماتها وأنجالهم وزوجاتهم بالتعدى عليها وأسرتها، وبمواجهة الشاكية أقرت بإدعائها الكاذب للنيل من المشكو فى حقهم.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.