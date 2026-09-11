رئيسة وزراء إيطاليا: لا اتفاقيات تجارة حرة مع دول لا تفي بالمعايير الأوروبية

أعلنت الحكومة الإيطالية أنها لن توقع اتفاقيات تجارة حرة مع الدول التي لا تستوفي المعايير الأوروبية.

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني – خلال افتتاح مهرجان للأرز بمدينة فيرتشيلي بشمال إيطاليا – "إن هناك خيارين، إما أن نخفض معاييرنا، وهو ما لا نرغب فيه في إيطاليا، أو أن ندافع عن تلك المعايير لأننا نتنافس على الجودة".

ولفتت إلى مواصلة السعي لتشكيل تحالفات يمكن أن تقودنا إلى دعم أكبر، وتسمح بشكل متزايد بتغيير ما يجب تغييره في الاتحاد الأوروبي.

وأشارت إلى أن صادرات الأرز تتجاوز 800 مليون يورو سنويا ، موضحة أن الأرز مثال بارز على قطاع الأغذية الزراعية ومكون أساسي في المطبخ الإيطالي.