ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالدقهلية

تمكن ضباط مباحث طلخا بمحافظة الدقهلية من ضبط تشكيل عصابي مكون من 4 متهمين تخصصوا في سرقة السيارات وذلك بعد مرور 12 ساعة من بلاغ مواطن بسرقة سيارته ليتبين سرقتهم عدد من السيارات بنطاق محافظات الدقهلية وكفر الشيخ.

حيث تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من مباحث مركز شرطة طلخا بشأن سرقة سيارة مواطن بنطاق دائرة المركز موديل 2023.

وكلف مدير المباحث بتشكيل فريق بحث من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة الرائد حمدي طبلة، رئيس المباحث ومعاونيه النقباء عمر بهريز، وأحمد الرزاز لكشف ملابسات الحادث وضبط المتورطين في ارتكاب الواقعة.

وتوصل فريق البحث بعد 12 ساعة من ملابسات الحادث إلى المتورطين في ارتكاب الواقعة وهم كل من"ابراهيم.ج .ع,43 عاما سائق ومقيم قرية أبو جلال مركز شربين،و"عبده.ا.ا " ومقيم قرية كفر بعيدة مركز ميت غمر، عبدالجواد.ا.ح، 40 عاما، سائق ومقيم قرية فيشابنا مركز اجا، وأحمد.س م، وشهرته ابو فارس مقيم قرية الوسطاني مركز شربين.

بتقنين الإجراءات تمكنت القوة من ضبط المتهمين والسيارة التي جرى سرقتها "حيث جرى تقطيعها إلى أجزاء" بالإضافة إلى عدد من السيارات المسروقة والمحرر بشأنها بلاغات بنطاق محافظات الدقهلية وكفر الشيخ.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في سرقة السيارات وتقطيعها إلى أجزاء وبيعها وارتكاب وقائع سرقات مختلفة لسيارات.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة.