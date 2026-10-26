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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الخولي: الأمن القومي المصري مرتبط باستقرار السعودية

النائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن
النائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن
محمود محسن

أكد النائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي تفويضًا للدفاع عن المملكة العربية السعودية يأتي في إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مشيرًا إلى أن السعودية لا تمثل دولة شقيقة للمصريين فحسب، بل تحظى بمكانة خاصة لما تضمه من الحرمين الشريفين.

وقال الخولي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن للمملكة العربية السعودية وضعًا خاصًا لدى الشعب المصري، نظرًا لمكانتها الدينية والروحية، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين تتجاوز الروابط التقليدية لتشمل أبعادًا استراتيجية وأمنية مهمة.

وأشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن إلى أن قرار الموافقة على تفويض الرئيس السيسي بشأن إرسال قوات لحماية السعودية يرتبط بترابط الأمن القومي المصري والسعودي، فضلًا عن ارتباط أمن البلدين باستقرار المنطقة بأكملها.

إحلال السلام والاستقرار

وشدد الخولي على أن مصر تسعى إلى تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة، في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم، مؤكدًا أن ما يحدث من صراعات وأحداث يمثل تهديدًا للقيم الإنسانية ويستدعي العمل من أجل إحلال السلام والاستقرار.

حزب مستقبل وطن النائب حسام الخولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المملكة العربية السعودية السعودية

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