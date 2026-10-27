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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير خارجية الإمارات يبحث مع نظرائه من أوزبكستان وكازاخستان وأستراليا ولاتفيا التطورات الراهنة بالمنطقة

وزير خارجية الإمارات
وزير خارجية الإمارات
أ ش أ

 بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء ، مع نظرائه من أوزبكستان، وكازاخستان، وأستراليا، ولاتفيا، التطورات الراهنة في المنطقة، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بحث، خلال اتصال هاتفي، مع وزير خارجية أوزبكستان بختيار سعيدوف، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يدعم تطلعات البلدين نحو مزيد من التنمية والازدهار، كما تبادلا وجهات النظر بشأن التطورات الراهنة في المنطقة.

وفي سياق متصل، بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي، مع وزير خارجية كازاخستان مختار تليوبيردي، العلاقات الثنائية بين الإمارات وكازاخستان، وفرص تعزيز آفاق التعاون المشترك في كافة القطاعات التي تدعم الأولويات التنموية للبلدين، بالإضافة إلى استعراض التطورات الإقليمية والدولية الراهنة والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

كما بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، خلال اتصال هاتفي، مع وزيرة خارجية أستراليا بيني وونغ، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الراهنة في المنطقة، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي السياق ذاته، بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في اتصال هاتفي، مع وزيرة خارجية لاتفيا بايبا براجي، العلاقات الثنائية بين الإمارات ولاتفيا، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تبادل الجانبين وجهات النظر بشأن التطورات الراهنة في المنطقة، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وزير الخارجية الإماراتي أوزبكستان التطورات الراهنة

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