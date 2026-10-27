برلماني: توصيات منتدى مصر 2026 تضع احتياجات المواطن والفلاح على رأس أولويات الدولة

أكد النائب ياسر منصور قدح، عضو مجلس النواب، أن التوصيات الصادرة عن «منتدى مصر 2026»، والتي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعكس استجابة حقيقية لشواغل الشارع المصري، وتضع خريطة طريق متكاملة للنهوض بالخدمات وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

توصيات منتدى مصر

وشدد النائب على أن المنتدى يُعدّ نقطة تحوّل فارقة وبداية لعصر جديد للدولة المصرية على صعيد الشأن الداخلي؛ حيث يجسّد تحولاً عملياً نحو نموذج تنموي يضع المواطن والفلاح في قلب أولويات الشؤون الوطنية، مستجيباً لشواغل الشارع ومؤسساً لمرحلة جديدة من التنمية.

وأشار النائب إلى أن توصيات ومخرجات المنتدى حملت قرارات مباشرة تمس حياة المواطنين اليومية، بداية من خطة الرفع التدريجي للحد الأدنى للأجور بالقطاع الحكومي والعام ليصل إلى 15 ألف جنيه، والانطلاق المباشر في تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة» مع رصد 5 مليارات جنيه سنوياً لأعمال المد والتدعيم لقرى وعزب مصر، فضلاً عن حزمة التيسيرات في ملف التصالح على مخالفات البناء والعمل على التوسع في خدمات الغاز الطبيعي وصرف القرى.

دعم المزارع والرقابة على الأسعار

وأشاد قدح بالمخرجات التي تخص الفلاح والقطاع الزراعي، واصفاً إياها بالخطوة المنصفة للمزارع المصري؛ حيث شملت دعم أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية كالقمح وبنجر السكر لتوفير هامش ربح عادل، وتخفيض تكاليف الميكنة الزراعية لصغار المزارعين بنسبة 50%، والتجاوز عن غرامات الأرز السابقة، إلى جانب التوسع في الترقيم الرقمي للأراضي والإرشاد الزراعي والتوسع في الاستصلاح للوصول إلى 12.5 مليون فدان.

وأشار إلى أن الاهتمام بالتعليم والصحة، والتوسع في المدارس وتلبيتها لمتطلبات الأسرة المصرية، إلى جانب خلق 200 ألف فرصة عمل في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، يؤكد أن الدولة تتحرك برؤية شاملة توازن بين البعد الاجتماعي والنمو الاقتصادي.

ورحب قدح بتوجيهات رئيس الجمهورية بجعل المنتدى حدثاً سنوياً للحوار المجتمعي المستمر، مشدداً على التزامه ومتابعته تحت مظلة مجلس النواب للدفع بكل القرارات والتشريعات التي تضمن تنفيذ هذه التوصيات على أرض الواقع، خدمة لأهالي دائرته وكافة أبناء الشعب المصري.