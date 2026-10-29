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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل صحة الغربية تتفقد أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية بوحدة نهطاي والإدارة الصحية بزفتى

وكيل الصحة بالغربية
وكيل الصحة بالغربية
الغربية أحمد علي

أجرت الدكتورة رشا محمود خضر  وكيل وزارة الصحة بالغربية، جولة ميدانية لتفقد أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية، شملت وحدة نهطاي والإدارة الصحية بزفتى، لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على تقديم خدمات التطعيم للأطفال المستهدفين ، ومدى الالتزام بخطة تنفيذ الحملة، والتأكد من توافر الطعوم والمستلزمات الطبية اللازمة، بما يضمن تقديم الخدمة بالمجان للأطفال وفقًا للإجراءات المنظمة، وذلك بحضور مديري الإدارات الفنية بالمديرية والمدير ادارة زفتي.

توجيهات صحة الغربية 

وجاء ذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية بتكثيف المتابعة الميدانية لأعمال الحملة، وتعزيز جهود التوعية المجتمعية بأهمية التطعيم .

تحرك تنفيذي عاجل 

وأكدت الدكتورة رشا أهمية تكثيف المتابعة الميدانية لأعمال الحملة، وتعزيز جهود التوعية المجتمعية بأهمية التطعيم ودوره في الوقاية من مرضي الحصبة والحصبة الألمانية، مشددة على ضرورة تيسير حصول الأطفال على الخدمة، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تواجه الفرق الطبية.

تحصين الأطفال 

كما شددت على أهمية استمرار التنسيق بين الإدارات الصحية والفرق الثابتة والمتحركة، ومتابعة معدلات تحقيق المستهدف، بما يسهم في الوصول إلى جميع الأطفال خلال فترة تنفيذ الحملة.

خدمات الحملة القومية 

وتناشد مديرية الشؤون الصحية بالغربية أولياء الأمور الحرص على تطعيم أطفالهم من عمر 9 أشهر حتى 10 سنوات، والاستفادة من خدمات الحملة القومية المجانية، حفاظًا على صحة الأطفال وسلامتهم.

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