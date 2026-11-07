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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خاص | نجم انبي يقترب من الانضمام للأهلي

الاهلي
الاهلي
ياسمين تيسير

كشفت بعض المصادر داخل النادي الأهلي ، عن أبرز صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد المصدر، أن كالوشا مدافع انبي يحظى باهتمام كبير داخل مجلس إدارة الأهلي.

وتابع المصدر ، أن المجلس في انتظار قرار عموته المدير الفني للفريق لحسم المفاوضات مع اللاعب خلال فترة التوقف الدولي.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواجهة مرتقبة أمام السكة الحديد، في الثامنة مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر موسم 2026-2027 في لقاء يحمل طابعا تاريخيا ، ويجمع بين طموح المارد الأحمر في مواصلة مشواره نحو اللقب ، وأحلام السكة الحديد في تحقيق مفاجأة مدوية وإقصاء أحد أبرز المرشحين للتتويج بالبطولة.

ويدخل الأهلي المباراة مستهدفا حسم بطاقة التأهل إلى دور الـ16 وتجنب أي مفاجآت قد تعرقل مسيرته في البطولة، خاصة أن مباريات الكأس دائما ما تحمل حسابات مختلفة ولا تعترف بالفوارق الفنية أو التاريخية بين الفرق.

الاهلي انبي عموته

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