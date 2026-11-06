رئيس الطاقة بالشيوخ: تغيرات الكونجرس تحمل مؤشرات على تهدئة محتملة

قال المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، إن نتائج الانتخابات الأمريكية تحمل مؤشرات على احتمالات حدوث تغيير في أسلوب إدارة الملفات الخارجية، بما قد يدفع نحو تهدئة التوترات في منطقة الشرق الأوسط، بدلًا من استمرار التصعيد العسكري.

سياسات واشنطن قد تتجه من التصعيد إلى الدبلوماسية

وأوضح كمال، خلال لقاء ببرنامج على قناة «الحياة»، أن نتائج الانتخابات أظهرت تغيرًا في موازين الأغلبية داخل مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل مؤشرًا على وجود حالة من عدم الرضا عن أداء الإدارة الأمريكية، ممثلة في الرئيس دونالد ترامب، وسياساتها.



وأضاف أن ممثلي الشعب الأمريكي الذين فازوا في الانتخابات يعارضون بعض السياسات القائمة، وهو ما يضع أمام الإدارة الأمريكية مؤشرًا واضحًا بشأن ضرورة مراجعة أسلوب إدارة الملفات الداخلية والخارجية.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة لا يحكمها رئيس الوزراء، وإنما تتحدد سياساتها الداخلية والخارجية من خلال مؤسساتها الفيدرالية، وتؤثر الأغلبية داخل الكونجرس في مسار هذه السياسات وتنفيذها.



ولفت رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ إلى أن التغيرات السياسية قد تدفع نحو تبني أساليب أكثر هدوءًا ودبلوماسية في التعامل مع الملفات الدولية، بدلًا من المواجهات العسكرية والسياسات القائمة على التهديد، موضحًا أن الأهداف السياسية قد تظل كما هي، لكن أساليب تنفيذها يمكن أن تتغير.



وأكد كمال أن هذا التحول المحتمل قد يسهم في تخفيف حالة الاحتقان في الشرق الأوسط وأوروبا، مشيرًا إلى أن التهدئة لا تعني بالضرورة تغيير الأهداف السياسية، وإنما قد تعكس اختلافًا في أدوات التعامل معها.



وأضاف أن أوروبا تتابع هذه التطورات باهتمام، نظرًا لتأثرها الكبير بالتوترات الدولية، خاصة في ظل اعتمادها على استيراد موارد الطاقة، وما يترتب على اضطرابات الأسواق العالمية من أعباء اقتصادية عليها.