سعر الذهب في الصاغة الآن

يستمر ثبات سعر المشغولات الذهبية في مصر مع أول تعاملات اليوم الأحد 8-11-2026 على مختلف الأعيرة الذهبية.

الذهب في الصاغة اليوم

وصل متوسط سعر جرام الذهب لدرجات ثابتة بالتزامن مع مطلع التعاملات الصباحية وذلك على مستوى محلات الصاغة المصرية.

تحركات الذهب

وارتفع سعر الذهب مقدارًا طفيفا خلال تداولات أمس بمقدار 35 جنيهًا في المتوسط.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 6210 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7097 جنيها للشراء و 7040 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6505 جنيها للشراء و6453 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6210 جنيها للشراء و 6160 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

سجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5322 جنيها للشراء و 5280 جنيها للبيع.

سعر عيار 14

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة 4140 جنيها للشراء و 4106 جنيها للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 4070 دولار للشراء و 4069 دولار للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 49.68 ألف جنيه للشراء و 49.28 ألف جنيه للبيع.