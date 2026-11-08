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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب في الصاغة الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

يستمر ثبات سعر المشغولات الذهبية في مصر مع أول تعاملات اليوم الأحد 8-11-2026 على مختلف الأعيرة الذهبية.

الذهب في الصاغة اليوم

وصل متوسط سعر جرام الذهب لدرجات ثابتة بالتزامن مع مطلع التعاملات الصباحية وذلك على مستوى محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب في مصر

تحركات الذهب

وارتفع سعر الذهب مقدارًا طفيفا خلال تداولات أمس بمقدار 35 جنيهًا في المتوسط.

سعر الذهب في مصر

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 6210 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7097 جنيها للشراء و 7040 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6505 جنيها للشراء و6453 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6210 جنيها للشراء و 6160 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 18

سجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5322 جنيها للشراء و 5280 جنيها للبيع.

سعر عيار 14

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة 4140 جنيها للشراء و 4106 جنيها للبيع.

سعر الذهب في الكويت

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 4070 دولار للشراء و 4069 دولار للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 49.68 ألف جنيه للشراء و 49.28 ألف جنيه للبيع.

سعر الذهب اليوم أقل سعر جرام ذهب سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر جرام الذهب مال واعمال اخبار مصر

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