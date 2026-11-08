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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

طبيب مزيف بالدقهلية مارس المهنة 34 عامًا ورقم قيده غير حقيقي.. إيه الحكاية؟

نقابة الأطباء
نقابة الأطباء
محمود زيدان

كشف الدكتور أحمد زهران، عضو مجلس نقابة الأطباء، تفاصيل واقعة انتحال شخص يبلغ من العمر 60 عامًا صفة طبيب بمحافظة الدقهلية، وممارسته مهنة الطب لمدة 34 عامًا رغم عدم حصوله على صفة طبيب، مؤكدًا أن الواقعة اكتشفتها إدارة العلاج الحر، وأصبحت حاليًا محل تحقيق أمام النيابة.

وأوضح أحمد زهران، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الشخص لا يمتلك عيادة خاصة، لكنه كان يعمل في مجمعات خيرية صغيرة، وسبق أن عمل في المساعدة داخل إحدى الصيدليات، قبل أن يظهر أمام المواطنين باعتباره طبيبًا ويمارس المهنة داخل تلك المجمعات.

وأضاف أحمد زهران أن الطبيب المزيف ينتمي إلى المنطقة التي كان يمارس فيها الطب، ويقدم خدماته في عدد من القرى القريبة من محل سكنه، مشيرًا إلى أن إدارة العلاج الحر بالدقهلية تمكنت من ضبط الواقعة، بعدما تبين أن رقم القيد النقابي الذي كان يستخدمه غير حقيقي.

وأشار عضو مجلس نقابة الأطباء إلى أن إدارة العلاج الحر هي الجهة المسؤولة عن الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، وتمتلك أدوات متعددة لكشف المخالفات والوقائع المتعلقة بممارسة المهنة دون ترخيص.

ولفت أحمد زهران إلى أن الغريب في الواقعة ظهور منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدافع عن الشخص بشكل لافت، رغم انتحاله صفة طبيب، مؤكدًا أن مهنة الطب من المهن الدقيقة التي لا يجوز أن يمارسها غير المتخصصين.

وأوضح أحمد زهران أن الشخص كان ينتحل صفة طبيب باطنة، وهو تخصص يتعامل مع الأدوية بصورة أكبر، لافتًا إلى وجود شهادات وشكاوى ضده، وأنه كان يتعامل مع الحالات البسيطة، مثل الإصابة بنزلات البرد، ويقدم لها المسكنات والأدوية المعروفة.

نقابة الأطباء أخبار وتقارير أخبار توك شو طبيب مزيف

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