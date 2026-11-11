الدولار يقترب من 54 جنيها في البنوك.. وهذا أعلى سعر اليوم

سجل سعر الدولار اليوم ارتفاعا جديدا أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك، بعد حالة من التذبذب التي شهدتها التعاملات خلال الفترة الماضية، وارتفع الدولار في البنوك اليوم، ليستقر فوق مستوى 53.50 جنيه، وسط متابعة كبيرة من المتعاملين لاتجاه العملة الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

وسجل أعلى سعر لشراء الدولار اليوم في أحد البنوك الخاصة، بينما سجل أقل سعر للشراء في أحد البنوك الإسلامية، بفارق 23 قرشا بين أعلى وأقل بنك.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري شراء 53.487 جنيه، بيع 53.625 جنيه

أعلى سعر للدولار اليوم

أعلى سعر شراء: 53.520 جنيه في بنك قناة السويس

أعلى سعر بيع: 53.625 جنيه في البنك المركزي المصري

أقل سعر للدولار اليوم

أقل سعر شراء: 53.290 جنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي

أقل سعر بيع: 53.390 جنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدولار اليوم في جميع البنوك

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس شراء 53.520 جنيه، بيع 53.620 جنيه

سجل سعر الدولار في بنك HSBC شراء 53.519 جنيه، بيع 53.621 جنيه

سجل سعر الدولار في بنك مصر شراء 53.500 جنيه، بيع 53.600 جنيه

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري شراء 53.500 جنيه، بيع 53.600 جنيه

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB شراء 53.500 جنيه، بيع 53.600 جنيه

سجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني NBK شراء 53.500 جنيه، بيع 53.600 جنيه

سجل سعر الدولار في بنك البركة شراء 53.500 جنيه، بيع 53.600 جنيه

سجل سعر الدولار في المصرف المتحد شراء 53.500 جنيه، بيع 53.600 جنيه

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية شراء 53.500 جنيه، بيع 53.600 جنيه

سجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان شراء 53.490 جنيه، بيع 53.590 جنيه

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري شراء 53.487 جنيه، بيع 53.625 جنيه

سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول شراء 53.460 جنيه، بيع 53.560 جنيه

سجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي شراء 53.460 جنيه، بيع 53.560 جنيه

سجل سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي شراء 53.400 جنيه، بيع 53.500 جنيه

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي شراء 53.290 جنيه، بيع 53.390 جنيه.