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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إنذار بوجود قنبلة في محطة قطار شمال فرنسا.. والسلطات تحذر من اضطرابات في حركة القطارات

إنذار بوجود قنبلة في محطة قطار شمال فرنسا.. والسلطات تحذر من اضطرابات في حركة القطارات
إنذار بوجود قنبلة في محطة قطار شمال فرنسا.. والسلطات تحذر من اضطرابات في حركة القطارات
أ ش أ

 أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الخميس، تلقي إنذار بوجود قنبلة في محطة كاليه-فريتون للقطارات، بإقليم با دو كاليه شمالي البلاد، مشيرة إلى أن عمليات التحقق من عدم وجود أي تهديد لا تزال جارية.

وأوضحت محافظة إقليم با دو كاليه، في بيان نشرته عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، أن الإنذار قد يؤثر على حركة المرور في محيط المحطة، داعية المواطنين إلى توخي الحذر ومتابعة المستجدات المتعلقة بالموقف.

وفي السياق ذاته، أعلنت شركة «يوروستار» (Eurostar)، المشغلة لخدمات القطارات الدولية فائقة السرعة، حدوث اضطرابات في حركة بعض القطارات التي تربط بين لندن وباريس.

وقالت الشركة، في بيان، إنه «بناءً على طلب السلطات الفرنسية، لا يمكن للقطارات في الوقت الحالي المرور عبر محطة كاليه-فريتون، الأمر الذي يتسبب في تأخيرات على بعض الرحلات المتجهة إلى لندن والقادمة منها».

السلطات الفرنسية إنذار بوجود قنبلة في محطة كاليه فريتون للقطارات إقليم با دو كاليه شمالي البلاد

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