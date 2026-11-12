النفط يتراجع بأكثر من دولار مع آمال التوصل إلى تسويات في حربي الشرق الأوسط وأوكرانيا

تراجعت أسعار النفط بأكثر من دولار خلال تعاملات الخميس، مع تنامي الآمال بإحراز تقدم في جهود السلام المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية، ما ضغط على السوق رغم استمرار المخاوف بشأن إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.14 دولار، أو 1.2%، إلى 91.62 دولار للبرميل ، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.04 دولار، أو 1.2%، إلى 85.49 دولار.

وكان برنت قد ارتفع بنحو 1.4% والخام الأمريكي 0.6% خلال جلسة الأربعاء، بعد أن سجلا أدنى مستوياتهما في شهرين في اليوم السابق.

وقال هيرويكي كيكوكاوا، كبير الاستراتيجيين لدى شركة “نيسان سيكيوريتيز إنفستمنت”، إن الأسواق تتراجع بفعل توقعات بأن جهودًا تجري خلف الكواليس للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، إلى جانب الاعتقاد بأن الحرب بين إيران والولايات المتحدة لن تتصاعد قبل القمة المرتقبة بين الولايات المتحدة والصين الأسبوع المقبل.

وأضاف كيكوكاوا أن حالة عدم اليقين المحيطة بمضيق هرمز تحول، في الوقت نفسه، دون تعرض أسعار النفط لانهيار كبير، في ظل استمرار المخاطر التي تهدد حركة شحنات النفط عبر أحد أهم الممرات البحرية للطاقة في العالم.

وفي الحرب الروسية الأوكرانية، اتفق مفاوضون من الجانبين على تنفيذ عملية كبيرة لتبادل الأسرى خلال محادثات سلام استمرت يومين في أبوظبي وانتهت الأربعاء، رغم تأكيد الوسطاء الأمريكيين استمرار الخلافات بشأن قضايا رئيسية أخرى، من بينها مسألة الأراضي.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن كييف تأمل في تحقيق نتائج ملموسة بشأن إنهاء الحرب خلال العام الحالي.

وفي المقابل، لا تزال المخاوف بشأن الحرب مع إيران تضغط على توقعات إمدادات النفط، إذ قال المسؤول الأمني الإيراني محسن رضائي في تصريحات متلفزة إن طهران لن تسمح بخروج أي كمية، ولو كانت ضئيلة، من المواد النووية المخصبة من البلاد، محذرًا من عواقب في حال شنت الولايات المتحدة ضربات جديدة.

وكانت واشنطن قد أكدت أن الملف النووي يجب أن يكون جزءًا من أي مفاوضات أولية مع إيران تهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ 8 أشهر، في حين قلل مسؤولون أمريكيون من الحاجة إلى شن مزيد من الضربات العسكرية.

وعلى جانب الإمدادات، ارتفع إنتاج النفط الخام لدول تحالف أوبك+ بشكل حاد خلال أكتوبر، مدفوعًا بزيادة كبيرة في إنتاج السعودية، رغم استمرار الاضطرابات التي تؤثر على شحنات النفط عبر مضيق هرمز.

وفي الولايات المتحدة، ارتفعت مخزونات النفط الخام بنحو 9 ملايين برميل خلال الأسبوع الأخير، وفق بيانات معهد البترول الأمريكي نقلتها مصادر في السوق.

ومن المقرر صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الخميس، بعدما تأخر نشرها يومًا بسبب عطلة رسمية في الولايات المتحدة امس الأربعاء.