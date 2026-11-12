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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الذهب يهبط لأدنى مستوى في أكثر من أسبوع مع صعود الدولار وتزايد رهانات رفع الفائدة

الذهب يهبط لأدنى مستوى في أكثر من أسبوع مع صعود الدولار وتزايد رهانات رفع الفائدة
الذهب يهبط لأدنى مستوى في أكثر من أسبوع مع صعود الدولار وتزايد رهانات رفع الفائدة
أ ش أ

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الخميس إلى أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع، متأثرة ببيانات التضخم الأمريكي التي جاءت أقوى من المتوقع، إلى جانب التصريحات المتشددة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ما عزز قوة الدولار ورسخ توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية الشهر المقبل.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2% إلى 3,981.49 دولار للأوقية بعدما لامس في وقت سابق أدنى مستوياته منذ 4 نوفمبر.

كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.3% إلى 3,987.50 دولار للأوقية.

وفي أسواق المعادن الأخرى، ارتفع سعر البلاديوم الفوري بنسبة 1% إلى 1,037.25 دولار للأوقية.

وصعد الدولار إلى أعلى مستوى له في 19 شهرًا أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات الخميس، ما جعل الذهب المقوم بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة إلى حائزي العملات الأخرى.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي لدى شركة “تيستي لايف”، إن سوق الذهب شهد تراجعًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية عقب بيانات التضخم الأمريكية وارتفاع توقعات رفع الفائدة، إلا أن السوق يواجه صعوبة في مواصلة التحرك في الاتجاه نفسه، مضيفًا أن مستوى 4,000 دولار للأوقية يمثل حاليًا مستوى حاسمًا للسوق.

وتزايدت توقعات رفع الفائدة الأمريكية بنصف نقطة مئوية الشهر المقبل، بعدما أظهرت بيانات صدرت الثلاثاء تسارع التضخم في الولايات المتحدة خلال أكتوبر بوتيرة تجاوزت التوقعات، بالتزامن مع إشارات من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى استعدادهم لتشديد السياسة النقدية بصورة أكثر حدة.

ورغم أن الذهب يُنظر إليه عادة باعتباره أداة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، الذي لا يدر عائدًا، ما يقلل من جاذبيته مقارنة بالأصول التي تحقق عوائد.

وتتجه أنظار المستثمرين الآن إلى تقرير مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي، المقرر صدوره الجمعة، بحثًا عن مؤشرات إضافية على مسار التضخم والسياسة النقدية.

وقال محللو بنك “أو سي بي سي” في مذكرة إن المخاطر على الذهب لا تزال تسير في اتجاهين على المدى القريب، مع استمرار أسعار النفط وعوائد السندات والدولار الأمريكي في لعب دور رئيسي في تحركات المعدن، مشيرين إلى أن البيئة الاقتصادية الكلية أصبحت أقل ملاءمة للذهب، لكنهم لا يتجهون إلى تبني نظرة سلبية تجاه آفاقه على المدى المتوسط.

تراجعت أسعار الذهب بيانات التضخم الأمريكي مجلس الاحتياطي الفيدرالي

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