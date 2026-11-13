قبل عرض «جثة حية».. محمد العمروسي يخضع لجلسة تصوير جديدة

خضع الفنان محمد العمروسي لجلسة تصوير جديدة، بالتزامن مع استعداداته لعرض أحدث أعماله الدرامية، حكاية «جثة حية»، ضمن مسلسل «القصة الكاملة»، والمقرر عرضها قريبًا عبر شاشة MBC مصر ومنصة شاهد.

وشارك العمروسي جمهوره بصور من أحدث جلسة تصوير له، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وكتب عليها: «لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الموجود»، وهو ما لاقى تفاعلًا من متابعيه.

وظهر العمروسي بإطلالة كاجوال اتسمت بالأناقة والبساطة، حيث ارتدى بالطو من الصوف باللون الأسود، مع تيشيرت أسود وبنطلون أبيض، وأكمل إطلالته بنظارة سوداء، ليعتمد مظهرًا عصريًا لافتًا.

أبطال حكاية «جثة حية»

يشارك في بطولة حكاية «جثة حية» عدد من النجوم، من بينهم رانيا يوسف، وأحمد خالد صالح، ومحمد العمروسي، وأحمد مجدي، ومن تأليف الكاتب عمرو محمود ياسين، وإخراج حسام علي.

تفاصيل وأحداث حكاية «جثة حية»

تدور أحداث الحكاية في إطار درامي اجتماعي مشوق، يمزج بين الغموض والإثارة، وتستمد أحداثها من وقائع جرائم حقيقية، مستلهمة من برنامج «القصة الكاملة» للمخرج وصانع المحتوى سامح سند.

وروّج صناع العمل للحكاية بشعار تشويقي يحمل تساؤلًا مثيرًا: «يا ترى منين الجثة ومين الحية؟»، في إشارة إلى طبيعة الأحداث الغامضة التي تدور حولها القصة، على أن تُعرض الحكاية حصريًا عبر منصة MBC شاهد.