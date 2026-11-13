من قصر الإبداع إلى قرى حياة كريمة.. قصور الثقافة تنشر بذور الفن والمعرفة في المحافظات

في مشهد تتجاور فيه أنامل الحرفيين مع أحلام الأطفال، وتلتقي فيه القصيدة بالتشكيل والحكاية بالمعرفة، تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تحركاتها لنقل الثقافة من قاعات المؤسسات إلى قلب المجتمع، عبر أنشطة تمتد من تعليم الحرف التراثية وإحياء الفنون الشعبية، إلى مناقشة الشعر وبناء الوعي وتعزيز القيم الإيجابية لدى النشء، في محاولة لجعل الإبداع جزءا من الحياة اليومية، وإتاحة فرص اكتشاف المواهب أمام مختلف الفئات العمرية.



وشهدت مواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، خلال الأيام الماضية، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية بعدد من المحافظات، ضمن برامج وزارة الثقافة، تنوعت بين ملتقى للحرف التراثية بمدينة السادس من أكتوبر، ولقاءات أدبية وتوعوية بالشرقية والإسماعيلية، إلى جانب أنشطة موجهة للأطفال بقرى مبادرة «حياة كريمة» في سوهاج.

في قصر الإبداع الفني بمدينة السادس من أكتوبر، تواصلت فعاليات الملتقى الثاني للحرف التراثية واليدوية «إبداعات مصرية»، الذي استقبل مجموعة من طالبات المدارس في جولة تعريفية أتاحت لهن التعرف على تاريخ القصر وفنون الحرف التقليدية، بمشاركة نورا كرامة، مديرة القصر، والفنانة صفاء السنوسي، قوميسير الملتقى.



وتعرفت الطالبات على مجموعة من الفنون، من بينها البليسيه والأميجرومي والريزن، إلى جانب المشاركة في ورش عملية للحفر على النحاس والسجاد اليدوي والفخار والخيامية والنحت على الجبس والحرق على الخشب والكروشيه وشنط الخرز والفنون البيئية التشكيلية.



وشهدت الفعاليات تجربة لافتة للفنانة الصغيرة فريدة محمد، التي استعرضت مهاراتها في صناعة السجاد اليدوي، بعدما تعلمت الحرفة داخل ورش القصر، وشاركت بمجموعة من القطع التي نفذتها باستخدام نول صغير في المنزل، في نموذج يعكس أهمية نقل الخبرات الفنية إلى الأجيال الجديدة.

وفي محافظة الشرقية، ناقش بيت ثقافة أبو حماد مفهوم المسؤولية ودورها في بناء المجتمع، خلال لقاء استضافته مدرسة أبو حماد الثانوية العسكرية، ضمن فعاليات صالون الثقافة الجماهيرية.



وتناول اللقاء المسؤولية الشخصية والأسرية والاجتماعية، وأهمية إدراك الفرد لواجباته تجاه نفسه ومحيطه، باعتبارها أساسا لاستقرار المجتمع وقدرته على مواجهة الأزمات وتحقيق التنمية، بمشاركة متخصصين في الإرشاد الأسري وعلم النفس والدعوة الإسلامية.



واختتمت الفعاليات بفقرة لإلقاء القصائد الشعرية، قدم خلالها عدد من الطلاب الموهوبين نماذج من إبداعاتهم الأدبية.

كما أقيم معرض للكتاب ضم أكثر من 100 عنوان من إصدارات متنوعة، بهدف تشجيع الأطفال على القراءة، وشهدت الفعاليات مسابقة للمعلومات العامة وتوزيع مجلة «قطر الندى» على الفائزين، فضلا عن تقديم وسائل تعليمية لترسيخ السلوكيات الصحيحة والقيم الإيجابية.



وتكشف هذه الفعاليات عن اتساع خريطة العمل الثقافي التي تتحرك من خلالها قصور الثقافة، حيث لا يقتصر دورها على تقديم العروض والندوات، بل يمتد إلى إحياء الحرف المهددة بالنسيان، وفتح مساحات للحوار الأدبي والفكري، والوصول بالكتاب والفن إلى الأطفال في القرى والمناطق البعيدة، لتصبح الثقافة وسيلة للتعلم وبناء الوعي واكتشاف المواهب، وجسرا يصل بين ذاكرة التراث وطموحات الأجيال الجديدة.