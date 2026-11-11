لجنة مراجعة القرارات التحكيمية تقرّ بحرمان ليفربول من ركلة جزاء أمام آرسنال

أكدت لجنة مراجعة القرارات التحكيمية المثيرة للجدل في الدوري الإنجليزي الممتاز أنّ ليفربول كان يستحق الحصول على ركلة جزاء خلال خسارته بهدف دون مقابل أمام آرسنال.



وجاءت اللقطة المثيرة للجدل عندما حاول إيساك الوصول إلى كرة عرضية لعبها باركولا لكن مدافع آرسنال يورن تيمبر شدّ قميص المهاجم السويدي.

وقرّر الحكم آندي مادلي استمرار اللعب، فيما لم يتدخل حكم الفيديو المساعد ستيوارت أتويل، رغم أن الإعادات أظهرت تيمبر وهو يمسك بقميص مهاجم ليفربول بوضوح.

ورأت اللجنة، بأغلبية أربعة أصوات مقابل صوت واحد، أن القرار الصحيح كان احتساب ركلة جزاء.

كما اعتبرت الأغلبية، بواقع ثلاثة أصوات مقابل صوتين، أن حكم الفيديو كان ينبغي أن يطلب من الحكم مراجعة اللقطة على الشاشة الجانبية، لأنّ عدم احتساب الركلة يعدّ خطأ واضحا وجلياً.