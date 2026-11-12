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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعزيزا للدمج وتقبل الاخر والاختلاف.. يوما للرياضات الموحدة للأولمبياد الخاص المصري بالقاهرة

الاولمبياد
الاولمبياد
منار نور

نظم الأولمبياد الخاص المصري بالتعاون مع مدرسة كونتيننتال الدولية يومًا للرياضات الموحدة، بمشاركة لاعبي الأولمبياد الخاص المصري وطلاب المدرسة، في تجربة رياضية وإنسانية تعكس قيم الصداقة والتعاون وتقبل الاخر برعاية صندوق قادرون باختلاف.

وشهدت الفعاليات مشاركة ٨٠ لاعبًا وطالبًا وطالبة، بواقع ٤٠ لاعبًا ولاعبة من الأولمبياد الخاص المصري، و٤٠ طالبًا وطالبة من مدرسة كونتيننتال الدولية، حيث شارك الجميع في منافسات وأنشطة الرياضات الموحدة في رياضتي كرة القدم وكرة السلة، من خلال فرق تجمع بين اللاعبين من لاعبي الاولمبياد الخاص المصري وأقرانهم من طلاب المدرسة ، بما يعزز روح الفريق ويجسد المعنى الحقيقي للدمج من خلال الرياضة.

حضر الفعاليات الأستاذ الدكتور باسم تهامي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري، والأستاذة مي نمر، مديرة مدرسة كونتيننتال الدولية، ومحمد سرور، مدير برنامج المدارس والشباب بالأولمبياد الخاص المصري، والدكتور مروان أشرف، مدير برنامج الرياضات الموحدة بالأولمبياد الخاص المصري.

ومن جانبه، أكد الأستاذ الدكتور باسم تهامي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري، أن الرياضات الموحدة تمثل إحدى أهم الأدوات التي يعتمد عليها الأولمبياد الخاص في إحداث تغيير حقيقي في نظرة المجتمع للأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية، مشيرًا إلى أن دمج اللاعبين مع أقرانهم داخل الملاعب لا يقتصر على ممارسة الرياضة فحسب، بل يمتد لبناء علاقات إنسانية قائمة على الصداقة والاحترام المتبادل والثقة بالنفس.

وأضاف أن التعاون مع المدارس الدولية والمؤسسات التعليمية وخاصة مدرسة كونتينتال الدولية يمثل خطوة مهمة في إعداد جيل جديد يؤمن بأن الاختلاف لا يمثل عائقًا أمام المشاركة والإنجاز، وأن الرياضة قادرة على إزالة الحواجز وبناء مجتمعات أكثر شمولًا وتقبلًا للجميع.

ومن جانبها، أعربت الأستاذة مي نمر، مديرة مدرسة كونتيننتال الدولية، عن سعادتها باستضافة وتنظيم يوم الرياضات الموحدة بالتعاون مع الأولمبياد الخاص المصري، مؤكدة أن المدرسة تؤمن بأن التعليم الحقيقي لا يقتصر على المناهج الدراسية، وإنما يمتد إلى غرس قيم الإنسانية والتعاون واحترام الاختلاف في نفوس الطلاب.

وأضافت أن مشاركة طلاب المدرسة جنبًا إلى جنب مع لاعبي الأولمبياد الخاص المصري في أنشطة رياضية مدمجة  تمثل تجربة تعليمية وإنسانية متميزة، تسهم في تعزيز وعي الطلاب بأهمية الدمج، وتمنحهم فرصة حقيقية للتعرف على قدرات أقرانهم واكتشاف ما يمكن تحقيقه عندما تتاح الفرصة للجميع للمشاركة على قدم المساواة.

ويأتي تنظيم هذا اليوم في إطار استراتيجية الأولمبياد الخاص المصري لتوسيع قاعدة الرياضات الموحدة داخل المدارس والجامعات، وترسيخ مفهوم الدمج وتقبل الاخر من خلال الممارسة الفعلية، بما يسهم في بناء جيل يؤمن بالتنوع ويحترم الاختلاف، ويمنح الجميع فرصًا متكافئة للمشاركة والإبداع والتميز.

الاولمبياد الإعاقة الفكرية باسم تهامي

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