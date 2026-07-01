نسخة من هونشي .. سينات 900 الروسية| صور

كشفت شركة أوروس الروسية عن طرازها الجديد سينات 900 المبنية على هونشي H9 الصينية مع تغييرات بالواجهة الأمامية، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وتنتمي 900 لفئة السيارات السيدان الفاخرة .

سيارة سينات 900 الجديدة

تأسست أوروس موتورز عام 2018 بهدف تطوير سيارة الليموزين الرئاسية سينات المخصصة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وحولت الشركة لاحقًا اسم سينات إلى علامة فاخرة مستقلة، لتكون سينات 900 أول طراز إنتاجي تطرحه تحت هذه العلامة .

مواصفات سينات 900 الجديدة

سيارة سينات 900 الجديدة

زودت سيارة سينات 900 بالعديد من المميزات من ضمنها، واجهة أمامية جديدة تتضمن شبك مختلف، وبها مصابيح أمامية، وصدادات بتصميم محدث، وويستمد الشبك الجديد بعض ملامحه من سيارات أوروس الحالية، وتبدو السيارة من الخلف مطابقة لهونشي H9، ولكنها تحمل المصابيح الخلفية نفسها، وشريط إضاءة ممتد بتقنية LED،وبها صداد خلفي ومخارج العادم وبقي التصميم الجانبي دون تغييرات بارزة.

سيارة سينات 900 الجديدة

بالاضافة إلي ان سيارة سينات 900 بها، شعار موجود على عجلة القيادة، وبها كسوة من جلد نابا، وبها لمسات خشبية، وبها مقاعد مزودة بخواص التدفئة والتبريد والتدليك، ومجموعة متكاملة من أنظمة مساعدة السائق.

محرك سينات 900 الجديدة

تحصل سيارة سينات 900 علي قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3000 سي سي بجانب شاحن توربيني، وتنتج قوة 326 حصان، وعزم دوران يصل إلى 450 نيوتن/ متر، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك، وتعمل بنظام دفع كلي، وتتسارع من صفر إلى 100 كم/ساعة خلال 6.5 ثانية، وتأتي بنظام تعليق هوائي .

سيارة سينات 900 الجديدة

وجدير بالذكر انه بدأ إنتاج سينات 900 داخل مصنع سابق لشركة تويوتا في مدينة سانت بطرسبرج الروسية .

تاريخ شركة أوروس في صناعة السيارات

تأسست شركة أوروس موتورز في عام 2018 كعلامة تجارية روسية متخصصة في صناعة السيارات الفارهة، وجاء تأسيسها بمبادرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنتاج سيارات ليموزين رئاسية محلية الصنع.

سيارة سينات 900 الجديدة

وفي عام 2018 أطلقت الشركة أولى سياراتها "أوروس كورتيز" لاستخدامها في المواكب الرئاسية، وتعتمد في سياراتها على محركات قوية ومواصفات حماية باليستية متطورة.