محافظ الإسكندرية يوجه بإزالة البناء العشوائي المخالف للتخطيط العمراني

شدد محافظ الإسكندرية أيمن عطية، على إزالة البناء العشوائي المخالف للتخطيط العمراني، وفرض الانضباط وسيادة القانون.

وفي ضوء تعليمات محافظ الإسكندرية، قام حي وسط بإيقاف أعمال ترميم وبناء وهدم بدون ترخيص داخل أحد المحال بشارع "عمر لطفي" بدائرة الحي، تم رصدها خلال المرور الميداني، وتم غلق وتشميع المحل المخالف، والتحفظ على المعدات والأدوات المستخدمة في الأعمال المخالفة، وإحالة الواقعة إلى الإدارة الهندسية وإدارة الطرق لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

كما تمكن حي أول العامرية من إيقاف أعمال بناء "جمالون" بدون ترخيص وإزالته بالكامل، وإيقاف تشطيبات داخل محل بشارع "أسماء بنت أبي بكر"، والتحفظ على الأدوات والخامات المستخدمة، وهدم سور مخالف حتى سطح الأرض بنطاق الحي.

ورصد حي غرب أعمال بناء بدون ترخيص بمحل أسفل عقار بمحور المحمودية، وعلى الفور تم إيقاف الأعمال المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق متصل.. تمكن حي أول العامرية من التحفظ على سيارة نقل و3 مركبات صغيرة، محملة بمخلفات البلاستيك بما يخالف الاشتراطات البيئية لنقل المخلفات، وغلق وتشميع ورشة لعدم التزامها بمواعيد الغلق المنصوص عليها، فضلا عن تحصيل غرامات فورية من 3 محال لوضع إشغالات بارصفة المشاه والطريق العام.