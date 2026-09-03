الصيدلي مينا يكشف حقيقة إغلاق صيدلية والده وتفاصيل خطوته المقبلة

كشف الدكتور مينا جرجس، الصيدلي الذي ظهر في مقطع فيديو أثناء عمله في توصيل الطلبات، عن تفاصيل اللقاء الذي جمعه بنقابة الصيادلة لبحث مساراته المهنية المقبلة، مؤكدًا أن الشائعات التي روجت لوجود إهمال نقابي غير صحيحة، مشيرًا إلى أن نقابة الصيادلة قدمت له بدائل وظيفية متعددة لدعمه.

وأوضح "مينا"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن نقابة الصيادلة تعاملت مع موقفه باهتمام كامل، حيث قدمت له خيارات مهنية متنوعة تناسب خبرته، شملت العمل في مصانع الأدوية، فضلًا عن الانضمام لأطقم العمل بالمستشفيات أو أقسام العناية المركزة أو الصيدليات، علاوة على التوجه نحو شركات الرعاية الطبية المتخصصة في تقديم الخدمات المنزلية للحالات الحرجة، وهو الخيار الأقرب للتحقق خلال الساعات المقبلة.

وحول ما تم تداوله بشأن إغلاق صيدلية والده، لفت إلى أن المكان كان يخضع لقانون الإيجار القديم، وتم استرداد العقار من قبل المالك وفق الأطر القانونية، مؤكدًا أن الترخيص تم نقله بالتراضي والتفاهم، معربًا عن تقديره للتعامل المحترم الذي تم بين كافة الأطراف.

وأكد على قيم الرضا والصبر في مواجهة تحديات الحياة، مشيرًا إلى أن ثقته في التوفيق الإلهي هي السند الأساسي له ولأسرته ولطفليه التوأم، مشددًا على تطلعه لبدء مرحلة جديدة ومثمرة في مسيرته المهنية.