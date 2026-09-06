نبيل فهمي يدين الاعتداءات الإسرائيلية على النبطية بالجنوب اللبناني

أدان نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية الإجرامية التي طالت المدنيين والبنى التحتية في النبطية بالجنوب اللبناني بما في ذلك تدمير مستشفى "غندور" واستهداف مبنى وزارة المالية في انتهاك صارخ لسيادة لبنان وخرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ودعا الأمين العام الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها راعية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في يونيو الماضي إلى إلزام إسرائيل بالوقف الفوري لهذه الاعتداءات المشينة والالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن الدولي 1701.

الاعتداءات الإسرائيلية على النبطية

وأكد الأمين العام مجدداً أن استمرار هذا السلوك العدواني يشكل تصعيداً خطيراً ويهدد أمن واستقرار المنطقة برمتها، مشدداً على أن استهداف المدنيين الأبرياء والمرافق الصحية وتدمير القرى والبنى التحتية لا يمكن القبول به تحت أي ذريعة، فضلاً عما يعكسه من عدم جدية دولة الاحتلال حيال المسار التفاوضي، وسعيها المستمر لتكريس واقع جديد في جنوب لبنان باستخدام القوة والعنف المستمر.

وجدد الأمين العام تضامن الجامعة العربية الكامل ووقوفها مع الدولة اللبنانية في كافة المساعي التي تبذلها لصيانة سيادة لبنان والحفاظ على أمنه واستقراره.