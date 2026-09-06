الحوثي يشعل اليمن.. نزوح السكان جنوبي الحديدة بسبب القصف المتواصل

أفادت إدارة مخيمات النازحين في محافظة الحديدة اليمنية، باستمرار حركة نزوح المدنيين من المناطق السكنية الواقعة جنوبي المحافظة، جراء القصف الحوثي.

وأوضحت الإدارة أن نحو 450 أسرة نزحت إلى مديريتي حيس والخوخة، بحثًا عن مناطق أكثر أمنًا.

وأضافت أن الأسر النازحة تواجه ظروفًا إنسانية ومعيشية صعبة، في ظل استمرار القصف وتدهور الأوضاع في المناطق التي فرّت منها.

وبحسب بيانات حكومية، نزح أكثر من 12 ألف شخص خلال الأيام الثلاثة الأخيرة وحدها، بينما لا يزال آلاف آخرون عالقين خلف خطوط النار بعد تمركز الحوثيين وسط القرى والمرتفعات المجاورة لها.

ولا يزال آلاف المدنيين محاصرين خلف خطوط التماس، في وقت تتزايد فيه المخاطر التي تواجه الأسر الراغبة في الفرار من مناطق القتال. وأفادت المصادر بأن الجماعة الحوثية استهدفت سيارة كانت تقل عائلة هاربة من القتال في منطقة الكدحة، ما أدى إلى إصابة أربعة من أفرادها، بينهم أطفال في عمر السابعة.

ودعت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية العاملة في البلاد إلى عقد اجتماع طارئ قبل نهاية الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع المقبل، لمناقشة التدخلات العاجلة تجاه النازحين في غرب تعز وجنوب الحديدة.