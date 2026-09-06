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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصحة اللبنانية: مقتـ.ل 4 أشخاص في غارات إسرائيلية على جنوب البلاد

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

قالت وزارة الصحة اللبنانية إن أربعة أشخاص ‌قُتلوا بينهم امرأتان في غارات جوية شنتها قوات الإحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان، ردا على ما قالت إسرائيل إنه هجوم بطائرتين مسيرتين شنته جماعة حزب الله داخل المناطق التي تحتلها قواتها.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأحد بمقتل رجلين في بلدة تقع على أطراف المنطقة التي تسيطر عليها قوات الإحتلال ⁠الإسرائيلية، بينما قُتلت المرأتان في بلدة عربصاليم، الواقعة إلى الشمال من المنطقة المحتلة.

وندد الرئيس اللبناني جوزاف عون في بيان صادر عن مكتبه بتجدد الهجمات، وقال إنها دمرت مستشفى وألحقت أضرارا بمبنى لوزارة المالية وتشكل "تصعيدا خطيرا يتجاوز حدود الخروقات المتكررة لاتفاق وقف الأعمال العدائية واتفاق الإطار".

وكان جيش الإحتلال أصدر إنذارا بالإخلاء عبر الإنترنت عند الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي للمناطق القريبة من مبنى في بلدة عربصاليم بجنوب لبنان، وقال إنه سيستهدف المبنى نظرا لاستخدامه من جانب حزب الله.

وزارة الصحة اللبنانية غارات جوية جنوب لبنان قوات الإحتلال الإسرائيلي حزب الله

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