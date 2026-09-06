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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نبيل فهمي يستقبل مفوض الأونروا.. ويؤكد أهمية سد فجوة تمويل الوكالة

نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية ومفوض الأونروا
نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية ومفوض الأونروا
الديب أبوعلي

استقبل نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمقر الأمانة العامة يوم 6 الجاري "كريستيان سوندرز" المفوض العام بالإنابة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، حيث استمع إلى شرح قدمه الأخير حول التحديات التي تواجهها الوكالة على الصعيدين السياسي والمالي.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الأمين العام للجامعة شدد خلال اللقاء على محورية الدور الذي تقوم به الأونروا في مناطق عملياتها الخمس، منوهاً بأنه لا بديل لها في تقديم خدمات الصحة والتعليم لملايين اللاجئين الفلسطينيين، ومؤكداً أن المحاولات التي يقوم بها الاحتلال لتقويض دورها في الأرض الفلسطينية المحتلة تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين، وحرمان الفلسطينيين من حقهم الإنساني في الحصول على الخدمات.

دعم عربي لوكالة الأونروا 

ودعا فهمي الدول المانحة إلى العمل على سد الفجوة التمويلية لدى الأونروا، والتي يؤدي اتساعها إلى تقليص الخدمات التي تقدمها، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على تفويض الوكالة الصادر بقرار أممي في عام 1949، والتصدي لكافة المحاولات التي تُبذل للنيل من مصداقية الأونروا والتشكيك في حيادية المهمة الإنسانية التي تقوم بها.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه من المنتظر أن يُلقي المفوض العام بالإنابة للأونروا كلمة قصيرة أمام اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، والذي يُعقد غداً 7 الجاري بمقر الأمانة العامة.

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