تأكيد مصري سعودي على ضرورة تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام بشأن غزة.. أحمد موسى: إسرائيل مقلوبة بسبب فيلم يوثق جرائم الاحتلال في فلسطين | اخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

الرئاسة: تأكيد مصري سعودي على ضرورة تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام بشأن غزة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



تأكيد مصري سعودي على ضرورة ضمان حرية وأمن الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.



أحمد موسى: إسرائيل مقلوبة بسبب فيلم يوثق جرائم الاحتلال في فلسطين ومليار دولار للرد عليه

أكد الإعلامي أحمد موسى أن إسرائيل «مقلوبة الأيام الماضية» بسبب فيلم «نازا» الذي يتحدث عن جرائم جيش الاحتلال في فلسطين، مشيرًا إلى أن الفيلم استعان بشهادات من ضباط جيش الاحتلال وفي الشاباك، وأن إنتاج الفيلم تم من داخل إسرائيل، وحظي بتصفيق استمر 25 دقيقة كاملة.



البيئة: مشروعات صرف صحي وصناعي للقضاء على مشكلة التلوث في بحيرة قارون

أكد عيد الراجحي مساعد وزيرة البيئة للدعم الفني، أنه تم رصد مؤشرات تلوث في بحيرة قارون منذ 10 سنوات وتم العمل على حصر مصادر التلوث .



جمال شعبان يحذر من النوم في النور: يزيد من مخاطر تضخم عضلة القلب

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن التعرض للإضاءة لفترة طويلة خلال الليل، والنوم في النور، قد يجعل الأشخاص عرضة للإصابة بتضخم في عضلة البطين الأيسر بالقلب، والأذين الأيسر، وأحيانًا البطين الأيمن.



ولي العهد السعودي: نؤكد متانة العلاقات الأخوية بين السعودية ومصر

أكد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، متانة العلاقات الأخوية بين السعودية ومصر، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وزير الرياضة: قضيت أول 3 أشهر في فهم طبيعة العمل.. وحجم الوزارة كان أكبر مما توقعت

قال جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، إن هناك فارقًا بين أن يكون الشخص داخل منظومة الشباب والرياضة وبين تولي مسؤولية إدارة المنظومة بشكل عام، مضيفًا أن حجم الوزارة كان أكبر مما توقع عند توليه المسؤولية.



هاني فرحات: بكائي في حفل شيرين لم يكن تمثيلا.. وأنغام صوت مصر

كشف الموسيقار هاني فرحات، خلال لقاء له لبرنامج “الصورة”، عبر فضائية “النهار”، عن العديد من التفاصيل الخاصة، حول بكائه في حفلة شيرين التي أقيمت في الرياض، إضافة إلى وصفه الفنانة أنغام بأنها صوت مصر وإنها رفيقة الدرب وصولاً إلى رؤيته للتحولات الكبرى التي يقودها الفن العربي بدعم شغوف من أصحاب الرؤى مثل المستشار تركي آل الشيخ لربط الأجيال الجديدة بأساطير الطرب الأصیل.



القوات المسلحة اليمنية: غارات جوية استهدفت إمدادات ومواقع للحوثيين في المخا وذو باب بالساحل الغربي

أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، أن غارات جوية استهدفت إمدادات ومواقع للحوثيين في المخا وذو باب بالساحل الغربي، جحسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .