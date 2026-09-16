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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيسة المفوضية الأوروبية تقترح منح كندا صفة "أول عضو منتسب" في الاتحاد الأوروبي

رئيسة المفوضية الأوروبية تقترح منح كندا صفة "أول عضو منتسب" في الاتحاد الأوروبي
رئيسة المفوضية الأوروبية تقترح منح كندا صفة "أول عضو منتسب" في الاتحاد الأوروبي
أ ش أ

اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في خطابها أمام البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء، تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وكندا ومنحها مكانة غير مسبوقة، عبر بحث إمكانية أن تصبح أوتاوا «أول عضو منتسب» إلى الاتحاد الأوروبي.

وقالت فون دير لاين، في خطاب وجهته إلى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني: «نريد الارتقاء بالعلاقات مع كندا إلى أعلى مستوى ممكن، لذا أود العمل معكم على إمكانية أن تصبح كندا أول عضو منتسب في الاتحاد الأوروبي».

وكان قد جرى توجيه الدعوة إلى كارني لحضور البرلمان الأوروبي في ستراسبورج، حيث من المقرر أن يلقي غدًا الخميس خطابه حول حالة الاتحاد، ليكون بذلك أول رئيس حكومة أجنبية يشارك في هذا الخطاب السنوي. وعقب إعلان فون دير لاين اقتراحها، وقف أعضاء البرلمان الأوروبي وصفقوا بحرارة لكارني.

وذكرت صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية أن كندا، المنخرطة في حرب تجارية مع الولايات المتحدة، تسعى إلى توثيق علاقاتها مع شركاء جدد، فيما تسعى أوروبا، التي تشهد علاقاتها مع واشنطن توترًا مماثلًا، إلى حشد الدعم لاستراتيجيتها الرامية إلى إعادة توازن القوى بين الصين والولايات المتحدة.

وأكدت فون دير لاين أن أوتاوا وبروكسل «تنظران إلى العالم بعين واحدة»، بدءًا من الذكاء الاصطناعي وتغير المناخ، وصولًا إلى القطب الشمالي والجغرافيا السياسية، داعية الجانبين إلى «بناء مستقبل مشترك».

وتُعد كندا والاتحاد الأوروبي شريكين اقتصاديين بالفعل، في ظل اتفاقية تجارية أسهمت في زيادة حجم التبادل التجاري بينهما بأكثر من 75% «في أقل من عقد من الزمان»، وفقًا لفون دير لاين.

ومع ذلك، شددت رئيسة المفوضية الأوروبية على ضرورة «إعادة صياغة شراكاتنا»، داعية إلى منح كندا صفة العضو المنتسب إلى الاتحاد الأوروبي.

يُذكر أن معاهدات الاتحاد الأوروبي لا تنص قانونيًا على صفة «العضو المنتسب»، إلا أن ألمانيا اقترحت مؤخرًا منح أوكرانيا وضعًا مماثلًا، بما يسمح لكييف بحضور بعض الاجتماعات الوزارية أو القمم الأوروبية، دون أن يكون لها حق التصويت.

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين البرلمان الأوروبي تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وكندا

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