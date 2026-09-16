انتظام حركة المواقف والنقل بمراكز ومدن وقرى الغربية.. ومتابعة مستمرة لخدمة الطلاب وأهالينا

تواصل مواقف السيارات بمختلف مراكز ومدن وقرى محافظة الغربية، صباح اليوم، استقبال المواطنين والطلاب مع انتظام حركة سيارات الأجرة وخطوط السير، وسط متابعة ميدانية مستمرة للتأكد من توافر السيارات وانتظام العمل، خاصة خلال فترات الذروة.

توجيهات محافظ الغربية

ووجّه اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، باستمرار متابعة المواقف وخطوط السير، والتأكد من الالتزام بالتعريفة المقررة، مع التدخل الفوري لدعم الخطوط التي تشهد زيادة في أعداد الركاب والتعامل مع أي شكاوى أو كثافات.

تحرك تنفيذي عاجل

وتعمل الأجهزة التنفيذية على متابعة حركة النقل على مدار اليوم، بما يسهم في تيسير انتقال الطلاب إلى مدارسهم، وتلبية احتياجات المواطنين، وضمان انتظام الحركة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.