الجمعة.. فرقة "نويرة" تقدم باقة من الطرب الأصيل على مسرح الجمهورية

تحيي فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو أحمد عامر، حفلا غنائيا، تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل، وذلك في الثامنة مساء يوم /الجمعة/ المقبل على مسرح الجمهورية.
وتقدم فرقة نويرة، خلال الحفل، مجموعة من روائع زمن الفن الجميل منها: "موعود، عيون القلب، لولا الملامة، ودندنة" وغيرها .. يؤديها كل من داليا عبد الوهاب، أسماء كمال، إيزيس بركات، مصطفى النجدى، محمود عبد الحميد، وعصام محمود.
ويأتي الحفل في إطار حرص وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية على إحياء تراث الموسيقى والغناء العربى، واستعادة روائع الزمن الجميل التي شكلت وجدان أجيال متعاقبة، وإتاحة الفرصة للأجيال الجديدة للتعرف على كنوز الطرب الأصيل.