التضامن: فرحة مصر تتوسع لدعم 4 آلاف من المقبلين على الزواج

أكد الدكتور أحمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ورئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، أن الوزارة تستعد لإطلاق النسخة الثانية من مبادرة «فرحة مصر» منتصف ديسمبر المقبل، لدعم وتجهيز 4 آلاف عروس وشاب من الأسر الأكثر احتياجاً، بعد استفادة 1000 عروس من النسخة الأولى.

وقال أحمد عبد الرحمن، خلال تصريحات لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن المبادرة تشمل الفئات المستهدفة الأسر الأولى بالرعاية، ومستفيدي «تكافل وكرامة»، وذوي الإعاقة القادرين على الزواج، وفتيات دور الرعاية والأسر الكافلة، إلى جانب الحالات التي يثبت البحث الاجتماعي احتياجها.

وتابع أنه تحصل العروس المستحقة على قسيمة إلكترونية بقيمة تقارب 60 ألف جنيه لشراء احتياجاتها من المتاجر المتعاقدة، مع إتاحة التقديم إلكترونياً أو عبر الإدارات الاجتماعية بالرقم القومي، دون وسطاء.

توفير النقل والتسكين

وأشار إلى أنه تتضمن الشروط توثيق عقد الزواج وبلوغ السن القانونية، إلى جانب حضور تدريبات برنامج «مودة»، مع توفير النقل والتسكين للمستفيدات من المحافظات النائية والحدودية.