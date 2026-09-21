احمد موسى: محدش يقول عليه سد النهضة بل سد الخراب

أكد الإعلامي أحمد موسى أن تصريحات الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بشأن سد النهضة كشفت العديد من الحقائق المتعلقة بالأزمة، مشيرًا إلى أن القضية ترتبط بشكل مباشر بحياة الشعب المصري.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «الدكتور هاني سويلم رجل عظيم وصاحب خبرة علمية كبيرة، ودمر السردية الإثيوبية وكل ما تكلمت عنه إثيوبيا وكل شيء يتعلق بسد الخراب».

وأضاف: «محدش يقول عليه سد النهضة بل سد الخراب، والكل بقى يقول عليه كده بعد ما أنا خرجت وقولت عليه سد الخراب»، موجهًا رسالة إلى أبي أحمد: «السد ده مش سجادة في بيتك، ده سد على نهر دولي، وهناك فارق بين السجادة اللي بتفرشها في بيتك وبين السد على نهر دولي».

وأكد أن تصريحات وزير الري، بحسب وصفه، وضعت قضية السد أمام المجتمع الدولي بصورة واضحة، في ظل تمسك مصر بحقوقها المائية.