خبير: مصر لاعب رئيسي في جهود التهدئة الإقليمية

أكد الدكتور شريف البسيوني، خبير العلاقات الدولية والأمن الإقليمي أن زيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية إلى القاهرة ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس أهمية الدور المصري في إدارة أزمات المنطقة ودعم جهود التهدئة.

وقال شريف البسيوني، خلال لقاء له لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، ان تباين المواقف الأمريكية بين التفاوض والتصعيد تجاه إيران يعكس سعي واشنطن إلى تسوية تحفظ مصالحها ومكانتها الدولية، في وقت تراهن فيه طهران على إطالة أمد المواجهة واستنزاف القدرات الأمريكية.

ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري والعربي

وتابع أن مصر تتمسك بالمسار الدبلوماسي، انطلاقًا من ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري والعربي، والعمل على تجنب تداعيات عسكرية واقتصادية أوسع على المنطقة والعالم.