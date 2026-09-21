قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيفية سداد النفقة المحكوم بها قضائيا.. والخدمات المتعلقة بها
الدولار اليوم .. أسعار الشراء والبيع في البنوك 21 سبتمبر 2026
"سير" تبدأ عصر السيارة السعودية.. "إكزوبوت" أول إنتاج و7 طرازات في الطريق
كبش بمليون دولار صفقة حطمت الأرقام.. سر القيمة القياسية لسلالة أراشان؟
"جوجل" تتلقى غرامة تتجاوز 400 مليون يورو بسبب التتبع الدائم لمواقع المستخدمين
أمام المارة.. عاملان يفرغان زيوت طعام مستعملة في ترعة بسوهاج
مورينيو يواصل غضبه بعد ديربي مدريد.. ورسالة قوية للتحكيم
على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.. ترامب يلتقي ممداني وماكرون في نيويورك
مفاجآت في قائمة إنقاذ الزمالك.. عمرو الجنايني رئيسا وهاني العتال نائبا
شلل يضرب المطارات الأمريكية الكبرى.. توقف الرحلات في نيويورك وفيلادلفيا وبوسطن
تاج الدين: نمر بمرحلة محورية في قطاعي الصحة والتعليم بدعم من الرئيس السيسي
نائب الرئيس الأمريكي: النفط والغاز يواصلان التدفق عبر مضيق هرمز رغم التهديدات الإيرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير: مصر لاعب رئيسي في جهود التهدئة الإقليمية

مصر
مصر
محمود محسن

أكد  الدكتور شريف البسيوني، خبير العلاقات الدولية والأمن الإقليمي أن زيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية إلى القاهرة ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس أهمية الدور المصري في إدارة أزمات المنطقة ودعم جهود التهدئة.

وقال شريف البسيوني، خلال لقاء له لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، ان تباين المواقف الأمريكية بين التفاوض والتصعيد تجاه إيران يعكس سعي واشنطن إلى تسوية تحفظ مصالحها ومكانتها الدولية، في وقت تراهن فيه طهران على إطالة أمد المواجهة واستنزاف القدرات الأمريكية.

ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري والعربي

وتابع أن مصر تتمسك بالمسار الدبلوماسي، انطلاقًا من ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري والعربي، والعمل على تجنب تداعيات عسكرية واقتصادية أوسع على المنطقة والعالم.

شريف البسيوني العلاقات الدولية الاستخبارات المركزية الأمريكية القاهرة المسار الدبلوماسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.. مفاجأة بشأن تحديد أسعار البنزين والسولار

علم السعودية

السجن و100 ألف ريال غرامة.. قرار عاجل من السعودية بشأن الوافدين المخالفين

الدواجن

قفزة في أسعار الدواجن.. الفراخ البيضاء والبانيه ارتفعوا اعرف بكام اليوم

تراجع أسعار العملات الأجنبية اليوم في البنوك مقابل الجنيه المصري

هبوط جماعي للعملات الأجنبية اليوم في البنوك.. ومفاجأة في سعر الدولار واليورو

استعدوا للأمطار وودعوا الصهد.. الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس المقبلة

استعدوا للأمطار وودعوا الصهد.. الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس المقبلة

الدولار

هبوط سعر الدولار اليوم الإثنين 21 سبتمبر في البنوك

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026 وجدول الحد الأدنى للأجور

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026 وجدول الحد الأدنى للأجور

بيراميدز

إحنا في مصيبة.. صدمة داخل بيراميدز بسبب رمضان صبحي: فقدنا أصلا من أصول النادي

ترشيحاتنا

وزير الخارجية ونظيره الهولندي

وزير الخارجية ونظيره الهولندي يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة

الدكتور بدر عبد العاطي

وزير الخارجية ونظيره الباكستاني يشيدان بما تشهده العلاقات بين البلدين من تطور ملحوظ

وزير الخارجية الصيني

وزير الخارجية الصيني: على بكين والاتحاد الأوروبي تسوية الشواغل من خلال الحوار والتشاور

بالصور

"سير" تبدأ عصر السيارة السعودية.. "إكزوبوت" أول إنتاج و7 طرازات في الطريق

السيارة إكزوبوت
السيارة إكزوبوت
السيارة إكزوبوت

كبش بمليون دولار صفقة حطمت الأرقام.. سر القيمة القياسية لسلالة أراشان؟

كبش بمليون دولار صفقة حطمت الأرقام.. سر القيمة القياسية لسلالة أراشان؟
كبش بمليون دولار صفقة حطمت الأرقام.. سر القيمة القياسية لسلالة أراشان؟
كبش بمليون دولار صفقة حطمت الأرقام.. سر القيمة القياسية لسلالة أراشان؟

الملايات والمناشف.. كل كام يوم لازم تتغسل؟

الملايات والمناشف.. كل كام يوم لازم تتغسل؟
الملايات والمناشف.. كل كام يوم لازم تتغسل؟
الملايات والمناشف.. كل كام يوم لازم تتغسل؟

كليتك بتتعب من غير ما تحسي.. 5 عادات غذائية خطيرة راجعيها اليوم

كليتك بتتعب من غير ما تحسي.. 5 عادات غذائية خطيرة راجعيها اليوم
كليتك بتتعب من غير ما تحسي.. 5 عادات غذائية خطيرة راجعيها اليوم
كليتك بتتعب من غير ما تحسي.. 5 عادات غذائية خطيرة راجعيها اليوم

فيديو

نجوم خطف الزهايمر ذكرياتهم

نسيوا أسماءهم وأقرب الناس إليهم.. نجوم خطف الزهايمر ذكرياتهم

صابرين النجيلي

صابرين النجيلي تكشف مفاجآتها الجديدة: ديو مع دياب وميني ألبوم قريبًا .. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وتحويل الخدمة العامة إلى تجربة رقمية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بين لهيب المنطقة وقرار الفيدرالي.. الدين المصري أمام اختبار المرونة الخارجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كما تُبنى الدول... هكذا يُبنى الإنسان

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة المهادَاة بين الزوجين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: لطائف

المزيد