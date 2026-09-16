قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يتابع مستهدفات برنامج إعادة هيكلة الشركات القابضة
الدفاع المدني بغزة: نحذر من خطر انهيار نحو 2000 بناية مأهولة بالسكان
روسيا تعلن استهداف مؤسسة كييف للنقل الآلي
الدفاع المدني: 100 شخص لا يزال مصيرهم مجهولا تحت الأنقاض بغزة
اليوم.. حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر استعدادًا لأمم أفريقيا
ليلة الوداع.. ميسي يظهر للمرة الأخيرة بقميص الأرجنتين في أكتوبر
كيف توفر نصف فاتورة الكهرباء؟.. عادات منزلية بسيطة لتخفيض الاستهلاك
تنبيه لأولياء الأمور.. علامات تكشف تعاطي سائقي الحافلات المدرسية للمواد المخدرة
حبس دجال يدير صفحة للشعوذة مقابل مبالغ مالية كبيرة في القليوبية
ارتفاع ضحايا عقار غزة لـ 11 شخصا.. والدفاع المدني يحذر من انهيار 2000 مبني
قرار حكومي مفاجئ بشأن أوضاع الأجانب في مصر.. إيه الحكاية؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير علاقات دولية: محاولة استهداف المجال الجوي لمكة المكرمة تحمل تداعيات بالغة الخطورة

السعودية
السعودية
البهى عمرو

قال السفير الدكتور هشام حمدان، خبير علاقات دولية، إن التطورات الأخيرة في المنطقة تنبئ بتصعيد كبير، مشيرًا إلى أن زيارة ولي العهد السعودي الأخيرة إلى القاهرة تأتي في إطار النشاط والجهد الذي تقوم به المملكة لتأمين أو توفير نوع من التحالف الإقليمي العربي، وإذا أمكن الإسلامي أيضًا، بغية مواجهة هذا الواقع.

توجيه مسيّرة نحو مكة يحمل أبعادًا رمزية خطيرة


وأضاف حمدان، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن توجيه مسيّرة نحو مكة المكرمة يحمل أبعادًا رمزية خطيرة جدًا على المنطقة، معتبرًا أن إطلاق سلاح، سواء كان مسيّرة أو صاروخًا، على مكان مقدس دينيًا يمثل أمرًا بالغ الخطورة، ومن الضروري التعامل معه في ضوء حساسية المكان وقدسيته.
 
وشدد خبير العلاقات الدولية، على ضرورة التحقق أولًا من الجهة التي أطلقت المسيّرة، ومعرفة الفاعل الحقيقي، موضحًا أن هناك من يرغبون في تفجير الواقع في منطقة الخليج، ولذلك من الضروري التعامل مع الأمر بروية والتدقيق فيه، حتى لا يُسمح باستخدامه من جانب قوى خارجية متربصة بالمنطقة بصورة عامة.

ولي العهد السعودي الخليج مكة المكرمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجني عليه أيمن

العربية عطلت بيهم.. القبض على المتهمين بقتل أيمن ابن الفيوم داخل مزرعة بالضبعة

مصطفى خاطر

اتنقل مرتين للمستشفى .. تفاصيل مرض مصطفى خاطر

المتهم

أنا ضابط شرطة .. القبض على المتهم فى مشاجرة المهندسين

امام عاشور

مفاجأة في قرار استبدال إمام عاشور بمباراة أبو قير للأسمدة.. «عموتة» يكشف التفاصيل

حالة الطقس

أيام صهد قبل الانكسار .. «تغيّر المناخ» يُحذّر من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

الارصاد

بشرى سارة لمُحبي الخريف.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

فتاة البيرة

القصة الكاملة لواقعة فتاة البيرة والتعدّي على سائق سيارة نقل ذكي بالتجمع.. مفاجأة

أسعار الدواجن

كيلو البانيه بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء بالأسواق

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

وزيرة الإسكان تعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

النفط يتراجع بعد ارتفاع غير متوقع في مخزونات الخام الأمريكية

النفط يتراجع بعد ارتفاع غير متوقع في مخزونات الخام الأمريكية

الأسهم الآسيوية تسجل مكاسب محدودة وسط ترقب لقرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة

الأسهم الآسيوية تسجل مكاسب محدودة وسط ترقب لقرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة

بالصور

طريقة عمل بطارخ الرنجة بالطحينة في البيت

طريقة عمل بطارخ الرنجة بالطحينة في البيت
طريقة عمل بطارخ الرنجة بالطحينة في البيت
طريقة عمل بطارخ الرنجة بالطحينة في البيت

طريقة عمل بهارات البطاطس في البيت .. خلطة سرية زي المطاعم

طريقة عمل بهارات البطاطس
طريقة عمل بهارات البطاطس
طريقة عمل بهارات البطاطس

ماذا يحدث عند تناول القهوة والشاي ساخنين جدًا؟ .. دراسة تكشف مفاجأة

المشروبات الساخنة جدًا وسرطان المريء
المشروبات الساخنة جدًا وسرطان المريء
المشروبات الساخنة جدًا وسرطان المريء

بـ ليجنز رياضي وألوان محايدة .. ساندي تتألق في أحدث إطلالاتها | شاهد

ساندي
ساندي
ساندي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الوجه الآخر

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميثاق الذكاء الاصطناعي

المزيد