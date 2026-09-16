جمال الكشكي: الصناعة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أبرز مجالات التعاون بين مصر والسعودية

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، رئيس تحرير الأهرام العربي، إن قطاع الصناعة يأتي ضمن المجالات التي يمكن أن تشهد توسعًا في التعاون بين مصر والسعودية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن السعودية لديها نسبة مهمة من الاستثمارات داخل مصر في القطاع الصناعي.

وأضاف جمال الكشكي، خلال مداخلة عبر برنامج "ماسبيرو" على الأولى، أن هناك إمكانية لتنفيذ مشروعات تنموية في محور قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب الصناعات والتكنولوجيا والصناعات التكنولوجية.

وأوضح أن مجالات التعاون يمكن أن تشمل أيضًا الملابس، ودعم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والصناعات الدوائية، ومشروعات الاستثمار العقاري، إلى جانب المشروعات المالية في البنوك والتعاملات المالية بين البلدين.

