بعد قرار الأعلى للإعلام.. ماذا ينتظر الأطباء عند الظهور في التلفزيون والسوشيال ميديا؟

تستعد نقابة أطباء مصر لعرض تعديلات مقترحة على لائحة آداب المهنة لتنظيم ظهور الأطباء في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بالتنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ووزارة الصحة، في إطار محاولة لضبط المحتوى الطبي المقدم للجمهور، بعد انتشار معلومات ونصائح طبية غير دقيقة عبر بعض البرامج والمنصات الرقمية.

وتلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في 1 أكتوبر 2026، مشروع لائحة تنظيم الظهور الإعلامي للأطباء المقدم من نقابة الأطباء، على أن يدرسه ويرسل رأيه إلى النقابة قبل انعقاد الجمعية العمومية في 9 أكتوبر لمناقشة إقرار اللائحة.

الطبيب يستطيع الظهور.. لكن داخل تخصصه

الدكتور أبو بكر القاضي، أمين عام نقابة الأطباء، قال إن النقابة متفقة مع توجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وإنها عقدت عدة اجتماعات ونسقت مع المجلس لإعداد ضوابط الظهور الإعلامي للأطباء.

وأوضح القاضي أن الهدف من التنظيم هو ضمان أن تكون المعلومات الطبية التي تصل إلى الجمهور مبنية على أساس علمي، خاصة أن ظهور الطبيب على شاشة التلفزيون أو عبر منصات التواصل يمكن أن يصل إلى أعداد كبيرة من المواطنين.

وأكد أن الطبيب يستطيع الظهور في البرامج أو إجراء المداخلات والحديث عن تخصصه، لكن المطلوب أن تكون المعلومات التي يقدمها مثبتة علميًا، وأن يتحدث في نطاق تخصصه، بدلًا من تقديم نصائح أو وصفات خارج مجال خبرته.

وتتضمن المسودة بالفعل إلزام الطبيب بتعريف نفسه وصفته المهنية وتخصصه العام والدقيق، وعدم استغلال الظهور الإعلامي للترويج لمصالح شخصية أو لجهة أخرى، إلى جانب الإفصاح عن أي تضارب في المصالح.

الإعلانات الطبية.. ليست ممنوعة بشرط

وبشأن الأطباء الذين يقدمون برامج أو محتوى طبيًا يتضمن إعلانات لمنتجات صحية، أوضح القاضي أن وجود إعلان لمنتج طبي لا يعني تلقائيًا مخالفة الضوابط، إذا كان المنتج مرخصًا من الجهات المختصة ويتم تقديمه بصورة صحيحة.

لكن المشكلة، بحسب حديثه، تكون عندما يتحول الإعلان إلى ادعاءات مبالغ فيها أو غير مثبتة علميًا، مثل الزعم بأن منتجًا معينًا يحقق نتائج علاجية غير واقعية.

وتنص المسودة على حظر الترويج لأدوية أو أنظمة غذائية أو علاجية غير معترف بها رسميًا، وكذلك منع الادعاء بتحقيق نتائج علاجية غير مؤكدة علميًا.

من يحاسب الطبيب عند تقديم معلومة خاطئة؟

بحسب أمين عام النقابة، ستكون هناك آلية تنسيق بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الأطباء؛ فالمجلس يتعامل مع الوسيلة الإعلامية والظهور الإعلامي، بينما يمكن إحالة الطبيب إلى النقابة إذا ثبت تقديمه معلومات طبية خاطئة أو مخالفة لقواعد المهنة.

وأشار القاضي إلى أن العقوبات النقابية تبدأ من اللوم والتحذير، وقد تصل بحسب طبيعة المخالفة إلى الوقف عن العمل، وصولًا إلى الشطب من النقابة.

المرضى والذكاء الاصطناعي داخل الضوابط

ولا تقتصر اللائحة على المعلومات الطبية، إذ تتضمن حماية سرية بيانات المرضى وخصوصيتهم، ومنع نشر صورهم أو معلوماتهم الطبية دون موافقة كتابية صريحة أو في الحالات التي يسمح بها القانون. كما تتناول استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحظر إنتاج أو تعديل محتوى طبي مضلل يمكن أن يخدع الجمهور.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الأطباء قد ناقشا الملف منذ مايو، مع التأكيد على ضرورة أن يتحدث الطبيب في نطاق تخصصه، وأن يقدم المعلومات المتفق عليها علميًا بصورة مبسطة للجمهور.

وبحسب مقرر لجنة الإعلام بنقابة الأطباء، فإن التعديلات تستهدف مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، ولا تقتصر على شاشات التلفزيون، مع وجود إجراءات تأديبية وغرامات في حالة المخالفة وفق ما ستقرره اللائحة.