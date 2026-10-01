قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الحج السياحي 2027 وضوابط التقديم وموعد القرعة
ردا على أديس أبابا.. إريتريا تعلن قطع كل علاقاتها الدبلوماسية مع إثيوبيا
مات قدام صحابه.. بكاء زملاء الطفل مروان في طابور المدرسة بعد وفاته في حادث سير بالبحيرة | فيديو وصور
«لتسريع وتيرة التنفيذ».. وزير التعليم يبحث مع بنك التنمية الألماني التوسع في المدارس التكنولوجية
ملك البحرين يوجّه رسالة شكر وتقدير إلى شيخ الأزهر: جهوده عظيمة في تعزيز الحوار ودعم قضايا الأمة
«الاستثمار في الشباب محور منظومة المياه 2.0».. رسائل وزير الري من المنتدى الأورومتوسطي بروما
ترامب يفجر مفاجأة: صلة محتملة بين إيران ومحاولة إسقاط طائرة «فلاي دبي»
الأهلي يهزم الزمالك ويحصد برونزية مونديال الأندية لكرة اليد
اختراق خطير يهز البنتاجون.. من يقف خلفه وما الذي تم تسريبه؟
مخدرات وسلاح وحكم بالحبس.. تطورات جديدة في قضية شقيق الفنانة رنا رئيس
الأهلي يهزم الزمالك 30 - 25 ويحصد برونزية كأس العالم للأندية لكرة اليد
نجم الأهلي ينتظر عرضًا إماراتيًا للرحيل في يناير بعد عرض التجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بعد قرار الأعلى للإعلام.. ماذا ينتظر الأطباء عند الظهور في التلفزيون والسوشيال ميديا؟

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
ريم المريسي

تستعد نقابة أطباء مصر لعرض تعديلات مقترحة على لائحة آداب المهنة لتنظيم ظهور الأطباء في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بالتنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ووزارة الصحة، في إطار محاولة لضبط المحتوى الطبي المقدم للجمهور، بعد انتشار معلومات ونصائح طبية غير دقيقة عبر بعض البرامج والمنصات الرقمية.

وتلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في 1 أكتوبر 2026، مشروع لائحة تنظيم الظهور الإعلامي للأطباء المقدم من نقابة الأطباء، على أن يدرسه ويرسل رأيه إلى النقابة قبل انعقاد الجمعية العمومية في 9 أكتوبر لمناقشة إقرار اللائحة.

الطبيب يستطيع الظهور.. لكن داخل تخصصه

الدكتور أبو بكر القاضي، أمين عام نقابة الأطباء، قال إن النقابة متفقة مع توجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وإنها عقدت عدة اجتماعات ونسقت مع المجلس لإعداد ضوابط الظهور الإعلامي للأطباء.

وأوضح القاضي أن الهدف من التنظيم هو ضمان أن تكون المعلومات الطبية التي تصل إلى الجمهور مبنية على أساس علمي، خاصة أن ظهور الطبيب على شاشة التلفزيون أو عبر منصات التواصل يمكن أن يصل إلى أعداد كبيرة من المواطنين.

وأكد أن الطبيب يستطيع الظهور في البرامج أو إجراء المداخلات والحديث عن تخصصه، لكن المطلوب أن تكون المعلومات التي يقدمها مثبتة علميًا، وأن يتحدث في نطاق تخصصه، بدلًا من تقديم نصائح أو وصفات خارج مجال خبرته.

وتتضمن المسودة بالفعل إلزام الطبيب بتعريف نفسه وصفته المهنية وتخصصه العام والدقيق، وعدم استغلال الظهور الإعلامي للترويج لمصالح شخصية أو لجهة أخرى، إلى جانب الإفصاح عن أي تضارب في المصالح.

الإعلانات الطبية.. ليست ممنوعة بشرط

وبشأن الأطباء الذين يقدمون برامج أو محتوى طبيًا يتضمن إعلانات لمنتجات صحية، أوضح القاضي أن وجود إعلان لمنتج طبي لا يعني تلقائيًا مخالفة الضوابط، إذا كان المنتج مرخصًا من الجهات المختصة ويتم تقديمه بصورة صحيحة.

لكن المشكلة، بحسب حديثه، تكون عندما يتحول الإعلان إلى ادعاءات مبالغ فيها أو غير مثبتة علميًا، مثل الزعم بأن منتجًا معينًا يحقق نتائج علاجية غير واقعية.

وتنص المسودة على حظر الترويج لأدوية أو أنظمة غذائية أو علاجية غير معترف بها رسميًا، وكذلك منع الادعاء بتحقيق نتائج علاجية غير مؤكدة علميًا.

من يحاسب الطبيب عند تقديم معلومة خاطئة؟

بحسب أمين عام النقابة، ستكون هناك آلية تنسيق بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الأطباء؛ فالمجلس يتعامل مع الوسيلة الإعلامية والظهور الإعلامي، بينما يمكن إحالة الطبيب إلى النقابة إذا ثبت تقديمه معلومات طبية خاطئة أو مخالفة لقواعد المهنة.

وأشار القاضي إلى أن العقوبات النقابية تبدأ من اللوم والتحذير، وقد تصل بحسب طبيعة المخالفة إلى الوقف عن العمل، وصولًا إلى الشطب من النقابة.

المرضى والذكاء الاصطناعي داخل الضوابط

ولا تقتصر اللائحة على المعلومات الطبية، إذ تتضمن حماية سرية بيانات المرضى وخصوصيتهم، ومنع نشر صورهم أو معلوماتهم الطبية دون موافقة كتابية صريحة أو في الحالات التي يسمح بها القانون. كما تتناول استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحظر إنتاج أو تعديل محتوى طبي مضلل يمكن أن يخدع الجمهور.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الأطباء قد ناقشا الملف منذ مايو، مع التأكيد على ضرورة أن يتحدث الطبيب في نطاق تخصصه، وأن يقدم المعلومات المتفق عليها علميًا بصورة مبسطة للجمهور.

وبحسب مقرر لجنة الإعلام بنقابة الأطباء، فإن التعديلات تستهدف مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، ولا تقتصر على شاشات التلفزيون، مع وجود إجراءات تأديبية وغرامات في حالة المخالفة وفق ما ستقرره اللائحة.

المجلس الأعلى للإعلام ظهور الأطباء في وسائل الإعلام قرار الأعلى للإعلام الأطباء نقابة الأطباء ريم المريسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بالأسماء.. تعيين 685 معاون نيابة عامة من خريجي دفعتي 2021 و2022

التوقيت الشتوي

الساعة 12 هترجع 11 يوم خميس بالليل.. بدء التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي

تطور خطير.. قوات الحوثي تقصف محطة كهرباء المسجد النبوي في المدينة المنورة

1000 جنيه خسارة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

1000 جنيه خسارة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

حسام حسن ومحمد صلاح

مفاجأة في قائمة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا.. شوبير يكشف موقف صلاح

هيئة قضايا الدولة

قرار جمهوري بتعيين 294 مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة.. ننشر الأسماء كاملة

استخراج رخصة قيادة

500 جنيه تخفيضًا .. خطوات استخراج رخصة قيادة والمستندات المطلوبة

رسميًا.. زيادة رسوم اللوحات المعدنية للسيارات بدءًا من اليوم| اعرف زادت كام

رسميًا .. زيادة رسوم اللوحات المعدنية للسيارات بدءًا من اليوم | اعرف زادت كام

بالصور

وزير الدفاع: حريصون على تطوير منظومة إدارة الحرب الكيميائية لتنفيذ كافة المهام المكلفة بها تحت مختلف الظروف.. فيديو وصور

صورة من حضور وزير الدفاع
صورة من حضور وزير الدفاع
صورة من حضور وزير الدفاع

طرق فعالة لعلاج جفاف اليدين.. كيفية ترطيب البشرة والتخلص من التشققات

جفاف اليدين
جفاف اليدين
جفاف اليدين

رائحة الفم الكريهة.. أخطاء شائعة وطرق التخلص منها

رائحة الفم الكريهة؟
رائحة الفم الكريهة؟
رائحة الفم الكريهة؟

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي لإدارة الحرب الكيميائية.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي لإدارة الحرب الكيميائية
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي لإدارة الحرب الكيميائية
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي لإدارة الحرب الكيميائية

فيديو

صورة من حضور وزير الدفاع

وزير الدفاع: حريصون على تطوير منظومة إدارة الحرب الكيميائية لتنفيذ كافة المهام المكلفة بها تحت مختلف الظروف.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي لإدارة الحرب الكيميائية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي لإدارة الحرب الكيميائية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد