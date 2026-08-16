بسبب قدراته التهديفية.. صحيفة تركية تطالب بتغيير مركز محمد صلاح

كشفت صحيفة «الصباح» التركية عن مقترح بشأن المركز الذي يجب أن يشارك فيه النجم المصري محمد صلاح مع طرابزون سبور خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن اللاعب لا ينبغي أن يقتصر دوره على الجناح الأيمن.

وأوضحت الصحيفة أن صلاح سيكون أكثر فاعلية حال مشاركته خلف المهاجم النيجيري بول أونواتشو، مستفيدًا من خبراته الكبيرة وقدرته العالية على إنهاء الهجمات، بدلًا من الاعتماد عليه فقط في صناعة وإرسال الكرات العرضية من الجناح.

وأشارت «الصباح» إلى أنه لا يمكن حصر لاعب بحجم محمد صلاح في أداء الأدوار التقليدية للجناح، في ظل امتلاكه قدرات تهديفية وخبرة كبيرة تجعله قادرًا على صناعة الفارق بالقرب من منطقة الجزاء.

ويستعد طرابزون سبور، الذي يضم بين صفوفه محمد صلاح، لخوض أولى مبارياته في مشواره بالدوري الأوروبي، عندما يستضيف فريق فيرينكفاروس المجري، الخميس المقبل، في ذهاب ملحق البطولة.

ويأتي اللقاء الأوروبي بعد تعادل طرابزون سبور مع قاسم باشا بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري التركي موسم 2026-2027.

وكان محمد صلاح قد شارك في المباراة أمام قاسم باشا، في ظهوره الأول بقميص طرابزون سبور، وسط اهتمام جماهيري وإعلامي كبير بالنجم المصري منذ انتقاله إلى الفريق التركي.