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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر لكرة الصالات يكرر فوزه على تنزانيا بخماسية وديًا

منتخب مصر لكرة الصالات
منتخب مصر لكرة الصالات
حسام الحارتي

كرر منتخب مصر لكرة الصالات فوزه على نظيره التنزاني، بعدما تغلب عليه بنتيجة 5-0، في المباراة الودية، التي أقيمت بينهما على صالة 1 باستاد القاهرة الدولي، ضمن استعدادات المنتخب للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات، المقررة إقامتها في المغرب، خلال الفترة من 12 إلى 21 أكتوبر المقبل.

سجل أهداف منتخب مصر: إبراهيم السيد 4 أهداف، ومحمد سعيد هدفًا.

وكان المنتخب قد حقق الفوز في المباراة الودية الأولى بين المنتخبين بنتيجة 6-0.

ومن المقرر أن يستهل منتخب مصر مشواره في أمم أفريقيا بمواجهة تنزانيا، ثم موزمبيق، قبل أن يختتم دور المجموعات بمواجهة أنجولا.

منتخب مصر لكرة الصالات التنزاني استاد القاهرة الدولي بطولة كأس الأمم الأفريقية

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