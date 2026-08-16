منتخب مصر لكرة الصالات يكرر فوزه على تنزانيا بخماسية وديًا

كرر منتخب مصر لكرة الصالات فوزه على نظيره التنزاني، بعدما تغلب عليه بنتيجة 5-0، في المباراة الودية، التي أقيمت بينهما على صالة 1 باستاد القاهرة الدولي، ضمن استعدادات المنتخب للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات، المقررة إقامتها في المغرب، خلال الفترة من 12 إلى 21 أكتوبر المقبل.

سجل أهداف منتخب مصر: إبراهيم السيد 4 أهداف، ومحمد سعيد هدفًا.

وكان المنتخب قد حقق الفوز في المباراة الودية الأولى بين المنتخبين بنتيجة 6-0.

ومن المقرر أن يستهل منتخب مصر مشواره في أمم أفريقيا بمواجهة تنزانيا، ثم موزمبيق، قبل أن يختتم دور المجموعات بمواجهة أنجولا.