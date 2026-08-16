تداول 56 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

بلغ إجمالي عدد تحركات السفن (وصول وسفر) بموانئ هيئة البحر الأحمر 12 سفينة وتم تداول 56 ألف طن بضائع و766 شاحنة و324 سيارة.

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم، أن حركة الواردات شملت 6 سفن و4 آلاف طن بضائع و366 شاحنة و222 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6 سفن و52 ألف طن بضائع و400 شاحنة و102 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا أربع سفن؛ وهي "POSEIDON EXPRESS، والحرية، أمل والرياض"، بينما غادرت السفينة "AMMASR" وعليها 44 ألف طن فوسفات، متجهة إلى الهند، وثلاث سفن أخرى وهي "Alcudia EXPRESS"، و"PRIDGE" والرياض.

وأضاف البيان أن ميناء نويبع شهد تداول 3900 طن بضائع و235 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين الحسين وآيلة. وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2435 راكبا بموانيها.