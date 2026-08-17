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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تشغيل 7وحدات صحية جديدة لتقديم خدمات علاج على نفقة الدولة لمرضى السكر والضغط بقنا

محافظ قنا و وكيل وزارة الصحة بقنا
محافظ قنا و وكيل وزارة الصحة بقنا
يوسف رجب

أعلنت مديرية الصحة بقنا، تشغيل 7 وحدات صحية جديدة، لدعم منظومة العلاج على نفقة الدولة، من خلال توقيع الكشف الطبي على المواطنين، وصرف العلاج الخاص بمرضى الأمراض المزمنة، خاصة مرضى السكر والضغط، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، واللواء دكتور مصطفى الببلاوي محافظ قنا، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المرضى وتيسير حصولهم على الخدمات الطبية والعلاجية بالقرب من محل إقامتهم.

وقال الدكتور عصام نبيل، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن الوحدات الصحية والمستشفيات، التي شملها العمل تضمنت عددا من المنشآت الصحية بمراكز ومدن محافظة قنا، وهي الوحدة الصحية بكوم يعقوب بمركز أبو تشت، والوحدة الصحية بالعركي بمركز فرشوط، والمركز الصحي بالشاورية بمركز نجع حمادي، ومستشفى عائشة المرزوقي بمدينة قنا، والوحدة الصحية بالبراهمة بمركز قفط، والوحدة الصحية بالكلالسة بمركز قوص، والوحدة الصحية بكوم بلال بمركز نقادة.

وأشار نبيل، إلى أن هذه الوحدات تتيح عقد جلسات اللجنة الثلاثية بواسطة أطباء الباطنة، لتحديد مدى أحقية المرضى في استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة وصرف العلاج المقرر، وفقًا للحالة الصحية لكل مريض بما يضمن حصول المرضى على الخدمة الطبية والعلاجية اللازمة في أقرب مكان ممكن.

وأكد وكيل وزارة الصحة بقنا، بأن تشغيل الوحدات الجديدة يسهم في تقليل حاجة المرضى إلى الانتقال لمسافات بعيدة للحصول على خدمات العلاج على نفقة الدولة، ما يساهم فى تخفيف الأعباء عنهم.
 

وأضاف نبيل، فضلًا عن تقليل الضغط على المستشفيات والوحدات الصحية بالمراكز، ودعم استمرارية تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بجودة وكفاءة بما يتماشى مع جهود تطوير منظومة الرعاية الصحية وتيسير الخدمات المقدمة للمرضى.

 

قنا نفقة الدولة مديرية الصحة توقيع الكشف الطبي مرضى السكر أخبار قنا

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