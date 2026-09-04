رغم انتهاء الموسم الصيفي.. السينمات تستقبل دفعة أفلام جديدة

على الرغم من إنتهاء الموسم السينمائي الصيفي، إلا أن دور العرض مازالت تستعد لاستقبال دفعة جديدة من الأفلام خلال شهر سبتمبر.

وفي السطور التالية نرصد تلك الأفلام:

ريد فلاج:

وتدور أحداث الفيلم حول علاقة زوجية تجمع بين طيار تجسده شخصية أحمد حاتم، وزوجته التي تعمل مديرة لإحدى شركات الإعلانات، حيث يدخل الثنائي في مواقف واختبارات تكشف الكثير عن طبيعة العلاقات العاطفية بين الشباب.

ويناقش «ريد فلاج» عددا من التفاصيل المرتبطة بالعلاقات، من بينها الحب والتردد والثقة والخيانة، وذلك من خلال مواقف كوميدية تتصاعد مع تطور الأحداث.

ويشارك في بطولة الفيلم أحمد حاتم، جميلة عوض، شريف منير، نسرين أمين، انتصار، وميمي جمال، إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف وعدد من الفنانين الشباب.

والفيلم عن فكرة كيرو أيمن، وتأليف أحمد محيي، وإخراج محمود كريم، وإنتاج محمود عبدالله.

شيش دو

وتتمحور أحداث فيلم «شيش دو» فى إطار نوعية الدراما والكوميديا السوداء، وتدور أحداثه كاملة خلال ليلة واحدة وغيرها من المفاجآت التي سترونها عند المشاهدة.

فيلم «شيش دو» يضم كوكبة ونخبة كبيرة من النجوم أبرزهم: النجم بيومي فؤاد، باسم سمرة، ميشيل ميلاد، رحمة أحمد، بسنت أبو باشا، محمد أوتاكا، مالك عماد، محمود عزب وغيرهم وذلك إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف وعلى رأسهم: أحمد زاهر وأحمد صيام والفيلم من قصة وسيناريو وحوار وإخراج أكمل شهير، في أولى تجاربه الإخراجية.





