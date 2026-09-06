رضا سليم يحسم الجدل ويكشف عن حقيقة فسخ عقده مع الأهلي

حسم المغربي رضا سليم، لاعب النادي الأهلي، الجدل حوّل مستقبله مع الأهلي وحقيقة الأنباء المتداولة خلال الساعات الماضية بشأن التوصل إلى اتفاق لفسخ تعاقده مع القلعة الحمراء بالتراضي، تمهيدًا للعودة إلى صفوف الجيش الملكي المغربي.



وكتب رضا سليم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، إن ما تم تداوله من تقارير إخبارية ومنشورات عبر صفحات التواصل الاجتماعي بشأن فسخ عقده مع الأهلي والعودة إلى الجيش الملكي لا أساس له من الصحة.

وأضاف اللاعب: "تداولت بعض التقارير الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي شائعات تفيد بالتوصل إلى اتفاق لفسخ عقدي مع النادي الأهلي المصري بالتراضي واقتراب عودتي إلى صفوف نادي الجيش الملكي، إلا أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة".

وتابع: "أنا أركز حاليًا بشكل كامل على جاهزيتي البدنية والفنية لتقديم أفضل المستويات والدخول في خيارات الجهاز الفني للمنافسة على المناصب الأساسية داخل نادي الأهلي المصري".

وشارك رضا سليم مع الجيش الملكي خلال الموسم الماضي، في 39 مباراة بمختلف المسابقات، وذلك بواقع 2462 دقيقة، ونجح في تسجيل 7 أهداف، وتمكن من تقديم 5 تمريرات حاسمة.