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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فى ذكراها.. صلة قرابة تجمع بين عايدة كامل وفاتن حمامة.. تعرف عليها

عايدة كامل
عايدة كامل
أحمد إبراهيم

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة عايدة كامل التى قدمت عدد من الأعمال الفنية التى ظل علامة فى تاريخ السينما المصرية رغم ظهورها فى أدوار ثانوية.

ولدت عايدة كامل في 22 سبتمبر لعام 1931 بالقاهرة وخلال المرحلة المدرسية ظهرت موهبتها التمثيلية في المسرح المدرسي ثم التحقت بالجامعة وحصلت على درجة البكالوريوس في الإذاعة.

كانت بداية عايدة كامل الفنية في سن صغيرة، حيث انضمت إلى فرقة يوسف وهبي عندما كانت في الخامسة عشر من عمرها، ثم انتقلت إلى فرقة إسماعيل ياسين وقدمت العديد من الأدوار الكوميدية برفقتهم.

أعمال عايدة كامل

وقدمت عايدة كامل فى بدايتها عدد من الأفلام السينمائية ولعل من أشهرها الوسادة الخالية، لحن الخلود، الهوا مالوش دوا، وتعد أبرز أدوارها التلفزيونية مشاركتها في مسلسل هوانم جاردن سيتي واللص الذي أحبه.

وتزوجت عايدة كامل من الراحل محمود عزمي حيث عملا سويا في مسلسل "القضاء في الإسلام"، وأسفرت الزيجة عن ابنها الوحيد الدكتور هشام عزمي الذي يشغل منصب أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.

عايدة كامل وصلتها بفاتن حمامة

وهناك صلة قرابة بين الفنانة الراحلة عايدة كامل والفنانة الراحلة فاتن حمامة وهى أن زوجة ابن عايدة كامل هى ابنه شقيق فاتن حمامة، وقالت الفنانة الراحلة إن شهادتها دائما في سيدة الشاشة مجروحة.

وتوفيت عايدة كامل فى مثل هذا اليوم عن عمر 89 عاما في أحد مستشفيات القاهرة بعد معاناتها من مشاكل صحية في المعدة والقولون.

عايدة كامل الفنانة عايدة كامل أعمال عايدة كامل أفلام عايدة كامل ذكرى وفاة عايدة كامل

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