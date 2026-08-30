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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب السلة يواجه الكونغو الديمقراطية في ختام النافذة الرابعة لتصفيات كأس العالم

منتخب السلة
منتخب السلة
إسراء أشرف

يختتم منتخب مصر لكرة السلة، اليوم الأحد، مشواره في منافسات النافذة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، المقامة حاليًا في العاصمة السنغالية داكار، بمواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا، بتوقيت القاهرة، على صالة داكار أرينا.

ويخوض المنتخب الوطني في مباراته الأخيرة في النافذة الرابعة وهو في المركز الخامس بمجموعته برصيد 12 نقطة، حيث دخل المنافسات وفي جعبته 9 نقاط جمعها من خلال مشواره في المرحلة السابقة، إضافة إلى فوزه على حساب السنغال في الجولة الأولى، وخسارته من كوت ديفوار في الجولة الثانية.

ويتواجد المنتخب الوطني في مجموعة تضم منتخبات أنجولا، ومالي، والكونغو الديمقراطية، وكوت ديفوار، والسنغال. وتقام المنافسات بنظام الذهاب والإياب، على أن يتأهل المتصدر والوصيف، وأفضل منتخب يحقق المركز الثالث إلى نهائيات المونديال.

ترتيب مجموعة منتخب مصر في النافذة الرابعة قبل الجولة الأخيرة

1- كوت ديفوار: 15 نقطة
2- السنغال: 14 نقطة
3- مالي: 14 نقطة
4- أنجولا: 13 نقطة
5- مصر: 12 نقطة
6- الكونغو الديمقراطية: 10 نقاط

وتضم القائمة النهائية 12 لاعبًا، هم: عمرو الجندي، إيهاب أمين، إبراهيم زهران، عمر الشيخ، محمد طه، آدم موسى، علي عمر، باتريك جاردنر، عمر طارق، حمد فتحي، خالد عبدالناصر، أنس أسامة.

ويترأس بعثة المنتخب الوطني في داكار الكابتن طارق السعيد، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، فيما يضم الجهاز الفني والإداري للمنتخب: أوجستي بوش مديرًا فنيًا، ألفريد بوش مدربًا، رامي جنيدي مدربًا، إسلام جمعة طبيبًا، أحمد فايق مخططًا للأحمال، عبدالرحمن الجلاد محللًا للأداء، علي موسى أخصائيًا للاستشفاء، وسامح صلاح مديرًا إداريًا.

منتخب مصر لكرة السلة كرة السلة منتخب السلة بطولة كأس العالم للسلة

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