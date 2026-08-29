منتخب السلة يواجه كوت ديفوار في النافذة الرابعة لتصفيات كأس العالم

يخوض منتخب مصر لكرة السلة، اليوم السبت، مواجهة مهمة مع نظيره الإيفواري، ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من النافذة الرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، التي تحتضنها العاصمة السنغالية داكار.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مصر وكوت ديفوار في تمام الساعة الثالثة والنصف من مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، على صالة داكار أرينا.

ويدخل المنتخب الوطني هذه المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزًا ثمينًا في الجولة الأولى على منتخب السنغال، ليُنعش آماله من جديد في المنافسة على التأهل لنهائيات كأس العالم 2027، حيث رفع رصيده إلى النقطة الحادية عشرة، مستمرًا في المركز الخامس بمجموعته في النافذة الرابعة.

ويتواجد المنتخب الوطني في مجموعة تضم منتخبات أنجولا، ومالي، والكونغو الديمقراطية، وكوت ديفوار، والسنغال.

وتقام المنافسات بنظام الذهاب والإياب، على أن يتأهل المتصدر والوصيف، وأفضل منتخب يحقق المركز الثالث إلى نهائيات المونديال.

وتضم القائمة النهائية 12 لاعبًا، هم: عمرو الجندي، إيهاب أمين، إبراهيم زهران، عمر الشيخ، محمد طه، آدم موسى، علي عمر، باتريك جاردنر، عمر طارق، حمد فتحي، خالد عبدالناصر، أنس أسامة.

ويترأس بعثة المنتخب الوطني في داكار الكابتن طارق السعيد، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، فيما يضم الجهاز الفني والإداري للمنتخب: أوجستي بوش مديرًا فنيًا، ألفريد بوش مدربًا، رامي جنيدي مدربًا، إسلام جمعة طبيبًا، أحمد فايق مخططًا للأحمال، عبدالرحمن الجلاد محللًا للأداء، علي موسى أخصائيًا للاستشفاء، وسامح صلاح مديرًا إداريًا.