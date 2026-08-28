منتخب مصر يهزم السنغال ويعزز فرصه في التأهل لكأس العالم لكرة السلة

حقق منتخب مصر لكرة السلة فوزًا مهمًا على نظيره السنغالي بنتيجة 76-67، خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات النافذة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة السلة 2027.

بدأ المنتخب المصري المباراة بشكل متراجع، بعدما تمكن منتخب السنغال من فرض أفضليته خلال الربع الأول، الذي انتهى بتقدم الفريق السنغالي بنتيجة 17-13.

ونجح لاعبو منتخب مصر في استعادة توازنهم سريعًا خلال الربع الثاني، وقدموا أداءً قويًا على المستويين الدفاعي والهجومي، لينجح الفراعنة في حسمه لصالحهم بنتيجة 30-17، وينهوا الشوط الأول بأفضلية واضحة.

واصل المنتخب المصري تفوقه خلال الربع الثالث، بعدما حسمه بنتيجة 21-17، ليقترب خطوة جديدة من تحقيق الفوز، قبل أن يحاول المنتخب السنغالي العودة خلال الربع الأخير.

ورغم خسارة الفراعنة الربع الرابع بنتيجة 12-16، فإن الأفضلية التي حققها المنتخب المصري في الفترات السابقة كانت كافية لحسم المباراة لصالحه بنتيجة 76-67.

مصر ترفع رصيدها إلى 11 نقطة

ويأتي هذا الفوز ليمنح منتخب مصر دفعة قوية في مشواره بالتصفيات، بعدما رفع رصيده إلى 11 نقطة، عقب دخوله منافسات النافذة الرابعة وفي جعبته 9 نقاط جمعها خلال المرحلة السابقة.

ويتواجد المنتخب المصري ضمن مجموعة تضم منتخبات أنجولا ومالي والكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار والسنغال، وتقام منافسات التصفيات بنظام الذهاب والإياب.

نظام التأهل إلى كأس العالم 2027

وبحسب نظام التصفيات، يتأهل متصدر المجموعة ووصيفه مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، إلى جانب أفضل منتخب يحتل المركز الثالث، ليصبح الفوز على السنغال خطوة مهمة في طريق المنتخب المصري نحو حجز بطاقة التأهل إلى البطولة العالمية.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراته المقبلة أمام كوت ديفوار، يوم السبت الموافق 29 أغسطس الجاري، ضمن منافسات النافذة الرابعة من التصفيات.

وتقام المباراة في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، ويسعى خلالها الفراعنة لمواصلة الانتصارات وتعزيز موقفهم في جدول المجموعة، والاقتراب أكثر من التأهل إلى كأس العالم 2027.



